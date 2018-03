ÖSTERREICH: Stronach will kleineres Parlament

Keine Berufspolitiker mehr - Austro-Kandadier präsentiert im April Parteiprogramm

Wien (OTS) - Frank Stronach will im April bei seiner Rückkehr nach Österreich sein Parteiprogramm präsentieren. In ÖSTERREICH (Sonntagausgabe) nennt der Chef des Team Stronach bereits Details:

"Ich will keine Berufspolitiker mehr und die Anzahl der Parteimandatare im Nationalrat auf 100 reduzieren. Anstelle dessen sollen parteipolitisch unabhängige Bürger ins Parlament. Wir brauchen wieder mehr Hausverstand in der Politik." Weiter sagt Stronach:

"Schwerpunkte sind: Schulden abbauen, Mitarbeiter am Gewinn beteiligen, Steuern senken, die Verwaltung in zivilisierter Art und Weise abbauen, Familien stärken, bäuerliche Familienbetriebe fördern und bessere Sozialstrukturen schaffen."

Der Kanadier spricht auch vom Wechsel weiterer Nationalräte in seinen Parlamentsklub: "Jeder, der sich zu den Werten und zum Grundsatzprogramm des Teams Stronach bekennt, ist in unserer Bewegung willkommen. Ich führe Gespräche mit mehreren Mandataren aus verschiedenen Parteien." Am den TV-Konfrontationen im ORF will Stronach jedenfalls teilnehmen: "Ja, ich werde an Diskussionen teilnehmen, sofern der Rahmen passt und es möglich ist, dass ich mich ausdrücke. Die Bürger müssen ja wissen, wofür ich stehe. Von Elefantenrunden halte ich nichts - da wird alles zertrampelt und nur durcheinandergeredet."

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

Tel.: (01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at