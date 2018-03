Fathead gestaltet Kultbilder von Papst Franziskus zu Ehren des 266. Papstes

(PRN) - - Die Sammler-Wandbilder zeigen den ersten Auftritt des Papstes auf dem Balkon des Petersdoms

Detroit (ots/PRNewswire) - Fathead, die führende Marke für offiziell lizenzierte und maßgefertigte Wandbilder, präsentierte heute drei Fathead-Wandbilder von Papst Franziskus.

Die Fotos für

diese einzigartige Sammlerausgabe wurden unmittelbar nach dem ersten Erscheinen des argentinischen Kardinals Jorge Mario Bergoglio, des jetzigen Papsts Franziskus, auf dem Balkon des Petersdoms in der Vatikanstadt aufgenommen. Sein Auftritt war der Höhepunkt einer spannenden zweitägigen Wartezeit, während der sich die Kardinäle versammelten, um im Konklave den 266. Papst zu wählen.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130315/DE77824

)

"Wir haben immer darauf beharrt, dass es bei Fathead um Leidenschaft geht, um das Wahre und Echte. Bei uns können die Menschen ihrer größten Inspiration Leben einhauchen", sagte Patrick McInnis, der Chief Executive Officer von Fathead. "Das Wahlverfahren und der Prunk bei der Wahl eines neuen Papstes sind extrem inspirierend, und wir wollten diese fantastischen Bilder schnellstmöglich auf den internationalen Markt bringen, damit die Anhänger und Fans von Papst Franziskus die Gelegenheit haben, ihn wirklich zu feiern - mit einem besonderen Andenken, das mehr ist als nur ein gerahmtes Bild oder eine kleine Fotografie."

Nach dem Kauf der Originalbilder startete Fathead sofort mit der Produktion dieser umwerfenden, vier mal sechs Fuß großen Wandbilder von Papst Franziskus' erstem Erscheinen auf dem Balkon des Petersdoms, das die Welt voller Spannung und mit begeistertem Jubel verfolgt hat. Dies sind keine einfachen Fotografien, Sticker, Aufkleber oder Poster! Featheads großflächige REAL.BIG.-Wandbilder vom Papst sind hochauflösende Bilder aus haltbarem, hochwertigem Vinyl, das rissfest ist und nicht verblasst. Alle Fatheads sind abziehbar, wiederverwendbar und mit einer besonderen selbstklebenden Rückseite ausgestattet, so dass sie von einer Wand zur anderen umgezogen werden können, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Neben dem fantastischen Hauptbild besitzen die Wandbilder auch ein separates Papst-Franziskus-Namensschild.

Die mit Stanz- oder Schnitttechnik realisierten Wandbilder von Fathead, darunter auch wetterfeste Bodengraphiken, sind die perfekte Lösung und eine Dekorationsmöglichkeit für Räume, in denen Nägel, Heftzwecken und Klebeband nicht zum Einsatz kommen können. Die Wandbilder von Papst Franziskus gibt es exklusiv auf Fathead.com, wo Sie außerdem über 500 lizenzierte Marken und Tausende von Fathead-Graphikprodukten von Disney, Nickelodeon, Star Wars, WWE, Marvel, DC sowie aus der NFL, MLB, NBA und weitere beliebte Marken finden.

Informationen zu Fathead LLC de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4714a7fFathead LLC ist der in seiner Branche führende Anbieter von Graphikprodukten für große und kleine Räumlichkeiten - allen voraus die authentischen, offiziell lizenzierten Bilder aus Sport und Unterhaltung. Mit Fathead können Fans ihre Leidenschaft wirklich ausleben und ihrer größten Inspiration Leben einhauchen. Im Angebot sind etwa die Bilder der authentischen REAL.BIG.-Produktlinie - lebensgroße, hochauflösende Wandbilder von Athleten, Stadien, Logos und den beliebtesten Figuren der Unterhaltung. In der Produktfamilie Kunst und Dekor finden Sie Wandbilder von klassischen und modernen Künstlern, während die kundenspezifischen Fatheads, auf Vinyl oder aufgespannter Leinwand, ganz nach den Wünschen der Kunden realisiert werden. Und wer mit wenig Platz auskommen muss, findet im Produktangebot von Fathead auch Big Heads, Street Grips, Fathead Juniors, Teammates und Tradeables. Fathead Business Solutions bietet zudem einzigartige Möglichkeiten zur Personalisierung und Dekoration von Werbeartikeln für Unternehmen und Hochschulen. Fathead verfügt über interne Designkapazitäten und personalisiert und installiert mit hoher Professionalität Innen- und Außenbilder auf zahlreichen unterschiedlichen Materialien - von abziehbarem Vinyl bis zu Aluminium und Acryl. Fathead hat seinen Hauptsitz in Detroit im US-Bundesstaat Michigan und stellt alle seine Produkte, die weltweit zum Verkauf stehen, in den USA und Kanada her. Fathead verfügt über Tausende von Bildern und mehr als 500 Lizenzvereinbarungen mit führenden Verbrauchermarken aus vielen Wirtschaftsbranchen und professionellen Sportligen. Weitere Informationen finden Sie auf www.Fathead.com. Verfolgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Google+.

Fathead. FOR REAL.(TM)

