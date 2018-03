Bundeskanzler Faymann: Marcel Hirscher krönt seine erfolgreiche Saison mit der großen Kristallkugel

Wien (OTS) - Bundeskanzler Werner Faymann freut sich mit Marcel Hirscher über seine Gesamtweltcup-Titelverteidigung bei den Alpinskifahrern, die seit dem Weltcupfinale in Lenzerheide feststeht. "Er hat seinen Medaillen bei der WM in Schladming und dem Sieg im Slalom-Weltcup nun auch noch den äußerst schwer zu erringenden Sieg im Gesamtweltcup hinzugefügt. Marcel Hirscher krönt somit eine erfolgreiche Saison mit der großen Kristallkugel, zu der ich ganz herzlich gratuliere", so Faymann.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jürgen Schwarz

Pressesprecher

Tel.: (01) 531 15 - 202243, 0664/884 947 06

juergen.schwarz @ bka.gv.at