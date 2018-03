Kinderworkshops "Türme im Wind" im quartier21/MQ

Wien (OTS) - Begleitend zur multimedialen Kunstausstellung "Dive and Run" im freiraum quartier21 INTERNATIONAL starteten am Samstag den 16.03. Workshops der Jugendorganisation Junge Europäische Föderalisten (www.jef.at) für Kinder im Alter von 8-10 Jahren. Im Rahmen der Workshops schuf der Kurator der Ausstellung Matthias DEUMLICH mit den teilnehmenden Kindern individuelle Kreationen, welche sie mit nach Hause nehmen konnten.

Deumlich schafft fast märchenhaft bewegte Bilder in Form von installativen Objekten und will mit dieser poetischen Fantasie auch bei den Kindern ihren Gestaltungswillen wecken. Am Ende der eintägigen Workshops stehen individuelle Kreationen, die als Schlusserfahrung in einer Gesamtinszenierung zusammengefasst werden, bevor die Kinder mit ihren jeweiligen Werken nach Hause gehen.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/3992

