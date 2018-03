Bis zu 947.000 sahen dritte "Dancing Stars"-Show

Katharina Gutensohn & Christoph Santner mussten die Show verlassen

Wien (OTS) - Elf Paare tanzten, ein Paar musste die Show verlassen und elf Paare sind noch dabei: Bis zu 947.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Freitag, dem 15. März, live um 20.15 Uhr in ORF eins die dritte "Dancing Stars"-Show. Die Präsentation der Tänze (20.15 Uhr) verfolgten durchschnittlich 805.000 Seher/innen (Marktanteil: 30 Prozent). "Die Entscheidung" um 22.35 Uhr, bei der Katharina Gutensohn & Christoph Santner trotz guter Performance die Show verlassen mussten, wollten sich im Schnitt 810.000 Zuschauer/innen (38 Prozent Marktanteil) nicht entgehen lassen. In der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen erreichte die Entscheidung einen Marktanteil von 30 Prozent und in der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen von 28 Prozent. Bei der Präsentation der Tänze waren es 24 bzw. 21 Prozent in den genannten Zielgruppen. Bei den jungen Frauen (12 bis 29) erzielte die Entscheidung einen Marktanteil von 35 Prozent. Rudi Roubinek musste krankheitsbedingt eine Woche aussetzen und wird gemeinsam mit den zehn Paaren, die noch im Rennen sind, in der vierten Ausgabe von "Dancing Stars" am Samstag, dem 30. März, wieder das Tanzparkett betreten.

Aus für Katharina Gutensohn & Christoph Santner

"Wir tragen es mit Würde", versuchten Katharina Gutensohn und ihr Tanzpartner Christoph Santner in einer ersten Reaktion gefasst zu bleiben und weiter: "Nach der Jurywertung waren wir noch an siebenter Stelle, also haben einfach zu wenig Zuseher für mich angerufen." In Anbetracht ihres Ausscheidens sei sie zwar "schon traurig", erklärte Katharina, schließlich sei es "eine schöne und eindrucksvolle Zeit gewesen". Andererseits wartet man daheim in Tirol bereits mit offenen Armen auf sie: "Ich habe drei Kinder, also brauche ich keine Angst zu haben, dass ohne 'Dancing Stars' Langeweile aufkommt".

