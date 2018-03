Blurb begründet globale Partnerschaft mit Samsung für die nutzereigene Gestaltung umwerfender Fotobücher und -magazine

(PRN) - - Samsung GALAXY S 4-Nutzer können jetzt ihre digitalen Fotos im Handumdrehen in hochwertige gedruckte Erinnerungen verwandeln, die ein Leben lang Bestand haben.

San Francisco (ots/PRNewswire) - Der Betreiber der globalen kreativen Publikationsplattform Blurb teilte heute mit, er habe eine Partnerschaft mit der Firma Samsung Electronics begründet. Ziel dieser Partnerschaft ist es, weltweit die Druckproduktion und -abwicklung von Büchern und Magazinen über die Funktion Story Album des gerade neu präsentierten Vorzeige-Smartphones Samsung GALAXY S 4 zu unterstützen. Damit können die Nutzer des Samsung GALAXY S 4 schnell und nahtlos aus den Fotos auf ihrem Mobiltelefon Fotobücher und -magazine von professioneller Qualität erstellen.

"Die Leute lieben den Komfort und die Unmittelbarkeit der Bildaufnahmefunktionen ihrer Fotohandys, aber sie schätzen auch die Schönheit und Beständigkeit von Printmedien", sagte Eileen Gittins, CEO und Gründerin von Blurb. "Während sich immer mehr Bereiche unseres Lebens in einer digitalen Welt abspielen, wissen die Menschen den Wert greifbarer Artefakte wirklich zu schätzen", führte Gittins weiter aus. "Durch die Verbindung der bemerkenswerten Bildqualität des GALAXY S 4 mit der einfachen Produktion von Büchern und Magazinen über Blurb bekommen alle das Beste aus der digitalen und der analogen Welt."

Bislang gab es keinen einfachen und eleganten Weg, ein Buch oder Magazin direkt vom Smartphone aus zu gestalten, zu konzipieren und dann zu bestellen. Samsung und Blurb haben sich zusammengeschlossen, um dieses Problem über das vorinstallierte Story Album zu lösen, das automatisch Layouts erstellt , die sich im Handumdrehen in druckreife Publikationen konvertieren lassen.

"Das Samsung GALAXY S 4 ist mit einer hochwertigen Kamera und einmaligen, hochentwickelten Funktionen ausgestattet, die das Fotografie-Erlebnis maximieren", sagte Chan-Woo Park, Vizepräsident der Produktstrategie bei Samsung. "Wir glauben, dass unsere Kunden ihre wundervollen Bilder in genauso schöne Bücher und Magazine verwandeln möchten. Die Partnerschaft mit Blurb wird unseren Kunden ein erstklassiges Nutzungserlebnis liefern."

Blurb bietet Samsung mit seinen sechs Druckereistandorten auf drei Kontinenten, die Unterstützung aller wichtigen Währungen und Sprachen der Welt sowie tiefgehende Fachkenntnisse auf dem Gebiet Versand und Logistik massive Kapazitäten und Redundanzen. Blurb ist mit 6,5 Millionen Büchern, die bis dato in 70 Länder ausgeliefert wurden, bereits jetzt ein globales Unternehmen. Die Hälfte der Umsätze des Unternehmens wird derzeit außerhalb des US-amerikanischen Marktes erwirtschaftet.

Unterstützen Sie Blurb auf Facebook und folgen Sie uns über Twitter. Weitere Informationen über die Erstellung Ihres eigenen Blurb-Buchs oder -Magazins finden Sie auf http://www.blurb.com/.

Informationen zu Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. ist ein internationaler Branchenführer auf dem Gebiet der Technologie, der Menschen in aller Welt neue Möglichkeiten eröffnet. Durch unermüdliche Innovation und Forschung verwandeln wir die Welt der Fernseher, Smartphones, Personal Computer, Drucker, Fotoapparate, Haushaltsgeräte, LTE-Systeme, medizinischen Geräte, Halbleiter und LED-Lösungen. Wir beschäftigen 236.000 Menschen in 79 Ländern und erzielen einen Jahresumsatz von mehr als 201 Billionen südkoreanischen Won. Besuchen Sie uns auf www.samsung.com und entdecken Sie mehr!

Informationen zu Blurb®

Jede Geschichte ist ein neues Abenteuer. Blurb® ist eine kreative Publikationsplattform, die das kreative Genie eines jeden Einzelnen freisetzt. Blurbs Plattform macht es leicht, Bücher, Kataloge und Magazine von professioneller Qualität in Print- oder digitaler Form zu gestalten, veröffentlichen, vermarkten und zu vertreiben. Über seinen Buchladen und mithilfe von Online-Marketinginstrumenten erlaubt Blurb seinen Buchgestaltern, ihre Arbeit zu vertreiben. Zugleich liefern Social Community-Funktionen die Möglichkeit, Blurb-Bücher über soziale Netzwerke zu erstellen und zu teilen.

Blurb wurde 2005 von Eileen Gittins gegründet und beschäftigt ein Team von erfahrenen Fachleuten aus Design, Internet und Software, die unsere Kunden mit Leidenschaft dabei unterstützen, ihren Geschichten Leben einzuhauchen. Bis dato hat Blurb mehr als 6,5 Millionen Bücher in 70 Länder ausgeliefert. 2010 erzielte Blurb das schnellste Wachstum unter den Medienunternehmen des Inc. 500. Blurb hat seinen Hauptsitz in San Francisco und unterhält Niederlassungen in London. Weitere Informationen finden Sie auf www.blurb.com\samsung.

Web site: http://www.blurb.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Medien, Chris Prouty, +1-415-464-6422, press @ blurb.com

oder European Press Contact, Adrian Chitty, +44 (0)20 7566 9745,

eupr @ blurb.com