TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Samstag, 16. März 2013, von Alois Vahrner: "Gesten und die Hoffnung auf Wunder"

Innsbruck (OTS) - Auch drei Tage nach seiner Wahl sorgt Papst Franziskus mit Aussagen und starken Gesten für viel Hoffnung in der katholischen Kirche und weit darüber hinaus. Jetzt gilt es, mutig die Fenster aufzustoßen und Reformen anzugehen.

Und sie bewegt sich offenbar doch: Die Welt kommt in diesen Tagen und Wochen ob der Umwälzungen in der katholischen Kirche aus dem Staunen nicht heraus. Zunächst der vorher für unmöglich gehaltene Rücktritt von Papst Benedikt XVI., dann die angeblich mit deutlich mehr als der erforderlichen Zweidrittelmehrheit der Kardinäle erfolgte Wahl von Jorge Mario Bergoglio zum ersten Papst aus Südamerika.

Der Argentinier, der in Buenos Aires als "Kardinal der Armen" galt, hat es mit ersten Gesten und Aussagen geschafft, viel Hoffnung zu erzeugen. Mit humorvollen Äußerungen ebenso wie mit Bescheidenheit, indem er sich zunächst von Gläubigen am Petersplatz segnen lassen wollte, ehe er den Segen erteilte. Auch als er sich mit dem Bus statt mit der dicken Limousine zum Essen mit den Kardinälen fahren ließ und darauf beharrte, die Hotelrechnung für die Zeit des Konklaves auch als Papst persönlich zu begleichen.

Der Name Franziskus in Anlehnung an Franz von Assisi soll Programm sein. Eine Kirche, die sich statt um Macht und Pomp stärker als bisher um die Armen kümmert, das könnte im Zentrum des Pontifikats von Franziskus stehen. Dass die Kardinäle diesen Weg im Konklave mitgewählt haben und mitgehen wollen, ist ein gutes Zeichen. "Wenn ich die Wahl habe zwischen einer Kirche, die sich beim Rausgehen auf die Straße Verletzungen zuzieht, und einer Kirche, die erkrankt, weil sie nur mit sich selbst beschäftigt ist, dann habe ich keine Zweifel:

Ich würde die erste Option wählen", sagte Bergoglio noch als Kardinal. Als Papst kann er jetzt die Fenster tatsächlich aufstoßen. Die Aufgaben, vor denen der neue Papst steht, erfordern Demut und noch mehr Mut. Beides scheint Franziskus zu haben. Zunächst muss der Papst mit internen Missständen aufräumen. Missbrauchs-skandale, Vatileaks-Affäre, Probleme und Intrigen in der sich verselbstständigten römischen Kurie bis hin zu fragwürdigen Vorgängen in der skandalumwitterten Vatikanbank. All das wird Franziskus rasch anpacken müssen.

Österreichs Kardinal Christoph Schönborn, der bei der Wahl von Franziskus als einer der Papstmacher gilt, erwartet "Entscheidungen von Tragweite". Ob diese auch die hierzulande so oft leidenschaftlich diskutierten Themen wie Sexualmoral, Zölibat oder die Frage der Frauen in der Kirche miteinschließt, muss sich aber erst herausstellen. So viel Mut in Rom auf einmal wäre dann fast schon ein Wunder.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610