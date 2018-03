Karlheinz Töchterle gratuliert dem neuen ÖAW-Präsidenten zur Wahl

Anton Zeilinger wird neuer ÖAW-Präsident - Dank an Helmut Denk für seine Arbeit

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle gratuliert dem neuen Präsidenten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zur Wahl: Dr. Anton Zeilinger wurde heute Nachmittag von der Gesamtsitzung zum neuen Präsidenten der ÖAW gewählt. "Der Quantenphysiker Anton Zeilinger ist ein profunder Kenner der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ebenso der heimischen Forschungslandschaft und deren internationaler Einbettung", so Töchterle, der sich auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem "renommierten Forschungsträger ÖAW" und Professor für Experimentalphysik an der Universität Wien und Direktor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der ÖAW an der Spitze freut.

Der Minister dankte Helmut Denk, der 2009 das Amt des Präsidenten übernommen hatte, für seine Arbeit. "In gemeinsamer Tatkraft ist es gelungen, eine mehrjährige Finanzierungs- und Planungssicherheit für die ÖAW herzustellen, die durch die 2011 unterzeichnete Leistungsvereinbarung gewährleistet wird. 2012 hat sich die ÖAW im Sinne einer inhaltlichen Restrukturierung sehr gut neu aufgestellt", sagte der Minister.

"Die ÖAW ist eine führende Einrichtung österreichischer Spitzenforschung außerhalb der Universitäten - mit Anton Zeilinger an der Spitze sehe ich die Kontinuität dieser Exzellenz gewahrt", so Töchterle. Es gelte aber ebenso, die Akademie in eine gute Zukunft zu führen und die beschlossene Neustrukturierung in der ÖAW "tatkräftig im Sinne der Stärkung der ÖAW" fortzusetzen. Dabei wünsche er sich, dass das Motto "viribus unitis" gelten möge.

