Cortolezis-Schlager gratuliert Anton Zeilinger

ÖVP-Wissenschaftssprecherin zur Wahl des neuen Präsidenten der Akademie der Wissenschaften

Wien, 15. März 2011 (ÖVP-PK) ÖVP-Wissenschaftssprecherin Abg. Mag. Katharina Cortolezis-Schlager gratuliert heute, Freitag, dem neu gewählten Präsidenten der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) Anton Zeilinger und zeigt sich hoch erfreut darüber, dass mit Zeilinger ein höchst anerkannter Wissenschaftler der Akademie vorsteht. Dem scheidenden ÖAW-Präsidenten Helmut Denk, der seit 2009 an der Spitze der Institut stand, dankt sie für die wertvolle Arbeit der vergangenen Jahre und vor allem für die Implementierung der Leistungsvereinbarungen. ****

Mit Zeilinger werde ein im In- und Ausland renommierter Quantenphysiker den Vorsitz dieses Instituts übernehmen, der

als wirkliches Mitglied der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse mit der ÖAW bereits vertraut ist. Cortolezis-Schlager weist darauf hin, dass Zeilinger seit 2004 die Abteilung des im selben Jahr neu gegründeten Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der ÖAW leitet. Zeilinger war auch maßgeblich am Aufbau des Institute for Science and Technology Austria beteiligt, dessen stellvertretender Vorsitzender des Board of Trustees er ist.

Zeilinger kann auf zahlreiche österreichische und internationale Ehrungen und Auszeichnungen verweisen. Cortolezis-Schlager hebt unter anderem hervor, dass er im Vorjahr Finalist für den World Technology Award for Communications Technology war. 2005 wurde Anton Zeilinger von der renommierten englischen Wochenzeitung "New Statesman" sogar zu einem der "10 people who could change the world" gekürt.

"Ich bin überzeugt, dass es Anton Zeilinger gelingen wird, den exzellenten internationalen Ruf der Akademie weiter auszubauen und die Zusammenarbeit zwischen Akademie, ISTA und Universitäten zu verbessern, um das Profil Österreichs mit seiner Exzellenzforschung und internationalen Rolle noch weiter zu stärken. Ich wünsche ihm viel Erfolg auf diesem Weg", so Cortolezis-Schlager abschließend.

