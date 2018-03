GRÜNE-Holub: Koalitionsverhandlungen mit SPÖ und ÖVP auf gutem Weg

Holub lobt inhaltliches Gesprächsklima und sieht Gespräche "auf gutem Weg"

Klagenfurt (OTS) - Nach den heutigen, gemeinsamen Koalitionsverhandlungen mit SPÖ und ÖVP ortet LAbg. Rolf Holub, designierter Landesrat der Grünen, eine weitgehende Annäherung zwischen den Verhandlungspartnern: "Ich möchte allem voran auch heute wieder das Gesprächsklima hervorheben, das von Konstruktivität und Inhalt geprägt war. Wir konnten heute in einigen Bereichen Übereinstimmungen erzielen, wir sind ein großes Stück weitergekommen. Es sind einige Punkte noch offen, ich bin aber guter Dinge, dass wir uns hier einigen werden können", so Holub.

Wichtig für die am Montag startenden Detailverhandlungen wird laut Holub die Ausarbeitung eines gemeinsamen Kurses für Kärnten sein: "Es geht uns vor allem um Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit und um einen neuen politischen Stil. Ich möchte, dass die kommende Regierungskoalition einen völlig neuen Ansatz verfolgt und den Interessen des Landes und seiner Menschen alles unterordnet. Mit der SPÖ und der ÖVP halte ich das für möglich. Es geht uns um die Verantwortung für Kärnten und wir sind bereit sie zu tragen", so Holub abschließend, der eine Koalitionsbildung am Grün-Donnerstag als "durchaus realistisch" einschätzt.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Kärnten

Mag. Fabian Rauber

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0699/17535153

fabian.rauber @ gruene.at

http://kaernten.gruene.at