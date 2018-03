Blecha fordert verstärkte Einbindung Jugendlicher in die Politik

Wien (OTS/SK) - Bei einer Podiumsdiskussion der Bundesjugendvertretung mit dem Titel "Politische Partizipation junger Menschen in einer alternden Gesellschaft" am Freitag Nachmittag sprach sich der Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs, Karl Blecha für eine verstärkte Zusammenarbeit von Jung und Alt sowie für eine höhere Einbindung der Jugendorganisationen in der Politik aus.****

"Der Sozialstaat hängt nicht von der demografischen, sondern der ökonomischen Situation ab", betonte Blecha und machte damit auf das Problem der Jugendarbeitslosigkeit sowie auf den Trend des Sozialabbaues in Europa aufmerksam. Diese Problematik betrifft nicht nur die Jungen, sondern auch die Alten. Denn um den Generationenvertrag aufrecht erhalten zu können, bedürfe es einer starken Wirtschaft sowie einer geringen Arbeitslosigkeit, und das betreffe die jüngere und ältere Generation.

"Wenn heute ein 50-Jähriger seinen Job verliert, dann wird er für die meisten Unternehmen als zu alt abgestempelt, und das liegt weder im Interesse der Jungen, noch der Alten", so Blecha. Deshalb brauche es eine "Form der repräsentativen Demokratie durch Instrumente der Entscheidungsfindung, welche Verbände sowohl junger, als auch älterer Interessensvertreter stärker einbindet. Man muss die Institutionen stärker demokratisieren und sich für die Jungen mehr einsetzen."

"Es sollte undenkbar sein, bei Diskussionen über Jugendwohlfahrt oder Jugendschutz die Jugendvertreterinnen nicht einzubinden", bemerkte der Präsident des Pensionistenverbands und fordert weiters dass die Jugend auch bei Themen wie Gesundheit und Pflege repräsentiert werden. (Schluss) dm/up

