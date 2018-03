SP-Schicker: ÖVP ist Partei der Grundstücksspekulanten

Wien/Rust (OTS/SPW-K) - "Mit ihrer Ablehnung einer Staffelung der Grundsteuer nach Lage beweist die ÖVP einmal mehr: Sie ist und bleibt die Partei der Grundstücksspekulanten", so der Wiener SP-Klubchef Rudi Schicker am Donnerstag. Die Wiener Wirtschafts- und Finanzstadträtin Renate Brauner hatte zuvor bei der traditionellen Klubtagung der Wiener SPÖ in Rust eine Reform der Grundsteuer vorgestellt, wonach diese je nach Lage gestaffelt sein soll. Die ÖVP hat dies umgehend abgelehnt.

Gleichzeitig forderte die ÖVP die Abschaffung der Dienstnehmerabgabe, der so genannten U-Bahn-Steuer. Schicker: "Eigentlich eine unverständliche Forderung für eine Partei der Grundstücksspekulanten:

Diese Steuer ermöglicht den Ausbau des Wiener U-Bahn-Netzes - und wo U-Bahnen gebaut werden, steigt bekanntlich der Wert der anliegenden Grundstücke."

