"im ZENTRUM": Geld, Macht und Show - Welche Kirche erbt der Papst?

Am 17. März um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit der Wahl des neuen Papstes ist die katholische Kirche wieder in den Mittelpunkt des weltweiten Interesses gerückt:

der Papst als Star, als Medienereignis - auch für Nichtkatholiken. Aber welchen Einfluss hat er auf das Leben von Gläubigen und was spielt Religion im Alltag überhaupt noch für eine Rolle? Warum hat die katholische Kirche in Österreich noch immer so viel Geld und Macht, obwohl ihr immer weniger Menschen angehören? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 17. März 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Ingrid Thurnher "im ZENTRUM":

Andreas Laun

Weihbischof von Salzburg

Manfred Lütz

Theologe und Autor

Renée Schroeder

Biochemikerin und Kirchenkritikerin

Cornelius Obonya

Schauspieler und künftiger "Jedermann"

Claus Raidl

kritischer Katholik

"im ZENTRUM" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

