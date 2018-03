"Orientierung" am 17. März: "Der Neue" - Wer ist Papst Franziskus?

Wien (OTS) - Christoph Riedl präsentiert im ORF-Religionsmagazin "Orientierung" am Sonntag, dem 17. März 2013, um 12.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Seit Mittwochabend hat die katholische Kirche einen neuen Papst:

Jorge Mario Bergoglio, lange Jahre Erzbischof von Buenos Aires, ist Papst Franziskus. Im fünften Wahlgang des Konklaves hat er die notwendige Zweidrittelmehrheit erhalten - und schon bei seinem ersten Auftritt als Papst, kurz nach dem "Habemus Papam", weltweit Sympathien gewonnen. Mit bisherigen Lebensstationen des 76-jährigen Argentiniers, mit seinem sozialen Engagement, seiner einfachen Lebensweise, aber auch mit umstrittenen Aussagen zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften beschäftigt sich der Beitrag "Papst Franziskus - ein Porträt" von Maria Katharina Moser.

Aktuelle Bilder erwartet die "Orientierung" vom ersten Angelusgebet des neuen Papstes, das er Sonntagmittag sprechen wird. Und mit dem Faktum, dass mit Jorge Mario Bergoglio nicht nur erstmals ein Lateinamerikaner, sondern auch das erste Mal in der Kirchengeschichte ein Jesuit zum Papst gewählt worden ist, setzt sich der Beitrag "Die Jesuiten und ihre Mission" von Christian Rathner auseinander. Interessantes Detail: Als der wichtigste Mitbegründer der "Gesellschaft Jesu" ("Societas Jesu", später: Jesuitenorden), Ignatius von Loyola, in einer Schlacht schwer verletzt wurde, bereitete sich - auf dem Krankenlager - seine Verwandlung zu einem Mann des Glaubens vor. Ein Buch soll ihn dabei besonders beeindruckt haben: die Biografie des Franz von Assisi. Die Begeisterung für den heiligen Franziskus dürfte "Papst Bergoglio" also mit seinem Ordensgründer teilen.

Außerdem geplant: Schaltungen zu ORF-Rom-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder und ein Schaltgespräch mit dem Jesuiten Michael Sievernich, der den jetzigen Papst in der Vergangenheit mehrfach - in Buenos Aires und in Deutschland - getroffen hat.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

