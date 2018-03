"Hohes Haus" über liberale Versuche und österreichische Mandatsverluste

Am 17. März um 12.00 Uhr in ORF 2

Patricia Pawlicki präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 17. März 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Liberaler Versuch

1993, also vor 20 Jahren, hat sich in Österreich das Liberale Forum gegründet. Die parlamentarische Geschichte dauerte nicht lange, denn bereits 1999 flog das Liberale Forum aus dem Nationalrat. Jetzt gibt es wieder einen Anlauf, eine liberale Partei ins Parlament zu bringen. Die Partei "NEOS - Das neue Österreich" wird bei der kommenden Nationalratswahl im Herbst gemeinsam mit dem Liberalen Forum antreten. Max Biegler hat mit dem Vorsitzenden der Partei NEOS, Matthias Strolz, und Experten über Chancen und Risken einer solchen Kandidatur gesprochen.

Im Studio dazu: Heide Schmidt, die ehemalige Parteichefin und Gründerin des Liberalen Forums.

Mandatsverlust für Österreich

Wie auch immer die Wahlen für das Europaparlament im nächsten Jahr ausgehen werden: Österreich verliert. Anstatt 19 werden künftig nur noch 18 österreichische Abgeordnete im EU-Parlament vertreten sein. Der Grund ist, dass Kroatien der EU beitreten wird und die Höchstzahl von 751 Abgeordneten nicht überschritten werden darf. Auch zahlreiche andere EU-Länder verlieren wegen dieser neuen Regelung Parlamentssitze. Unser Nachbarland Deutschland verliert sogar drei Sitze. Doch kaum ein Land wehrt sich mit derartiger Heftigkeit gegen die Beschneidung wie Österreich. Fraktionsübergreifend beklagen die EU-Parlamentarier, dass sie ungerecht behandelt werden, berichtet Cornelia Primosch.

Tag der Schande

Das offizielle Österreich gedachte diese Woche der nationalsozialistischen Machtübernahme, dem sogenannten "Anschluss" an Hitler-Deutschland vor genau 75 Jahren. Bundespräsident Heinz Fischer bezeichnete den 12. März 1938 als Tag der Schande und er sprach deutlich die Mitschuld der Österreicher an. Dagmar Wohlfahrt berichtet über die Gedenkveranstaltungen und über vergessene Opfer -wie die Kärntner Slowenen.

Der "Koroski Slovenec" - die Zeitung der Kärntner Slowenen hatte noch am 11. März 1938, am Tag des Einmarsches der deutschen Truppen, eine Sonderausgabe publiziert, in der für ein unabhängiges Österreich geworben wurde. Viele Kärntner Slowenen erlebten den Anschluss als Schock, waren doch plötzlich die nationalgesinnten Deutsch-Kärntner zu Machthabern geworden. Die Kärntner Slowenen hatten von Anfang an in einem "germanisierten Kärnten" keinen Platz. Ab 1942 wurden sie im Zuge des Generalplanes Ost umgesiedelt. Ihre Bauernhöfe wurden Optanten aus Südtirol zugesprochen. Katja Sturm Schnabl, eine Kärntner Slowenin, hat als Kind die Vertreibung miterleben müssen und erinnert sich fürs "Hohe Haus". Dagmar Wohlfahrt hat mit ihr gesprochen.

