Schittenhelm: Wohnen für alle Generationen leistbar machen

Erschwingliches Eigentum, bezahlbare Mieten und Barrierefreiheit im Zentrum der ÖVP-Wohnoffensive

Wien, 15. März 2013 (ÖVP-PK) "Wer täglich fleißig arbeitet und sich und seiner Familie was aufbauen will, der soll sich auch den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen können", betont die Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Bgm. Dorothea Schittenhelm. Es muss ein leistbares Wohnen für Familien aber auch Singles geben! Sozialwohnungen müssen jedenfalls für jene Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen, die mit ihrem Einkommen keinen eigenen Wohnraum schaffen können. Durch die stark gestiegenen Preise für Wohnraum in den vergangenen Jahren ist es für viele Familien oftmals nicht mehr möglich, ihre eigenen vier Wände zu finanzieren. Die ÖVP hat deshalb ein Maßnahmenbündel ausgearbeitet, um Wohnen wieder leistbar zu machen. "Besonders wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang, dass die Bedürfnisse jüngerer und älterer Generationen sowie der Familien gleichermaßen berücksichtigt werden", so Schittenhelm. ****

Den ÖVP-Frauen ist es ein Muss, ältere Menschen durch eine barrierefreie Ausgestaltung ihrer Häuser oder Wohnungen die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt und länger in ihrem Zuhause zu leben. Durch die Erweiterung des Sanierungschecks um einen Bonus für barrierefreies Wohnen ab 2014 kann Barrierefreiheit in den eigenen vier Wänden oder betreuten Wohnungen realisiert werden.

