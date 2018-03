Industrie zu EU-Gipfel: Wachstum durch weniger Regulierung schaffen

IV-Präsident Kapsch: Re-Industrialisierung Europas muss zentrale Rolle spielen - Strukturreformen und Budgetkonsolidierung weiter vorantreiben

Wien (OTS/PdI) - "Wir begrüßen ausdrücklich das Vorhaben, das Thema der 'Intelligenten Regulierung bzw. Deregulierung' zur Chefsache zu erklären. Denn Unternehmen gedeihen am besten in einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem die Regulierung keine negativen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit bzw. Wettbewerbsfähigkeit hat. Hierbei darf nicht zwischen den Bedürfnissen großer, mittlerer und kleiner Unternehmen unterschieden werden", erklärte der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Georg Kapsch heute, Freitag, zu den Ergebnissen des EU-Gipfels. Angesichts der fordernden Lage mit mehr als 20 Millionen Arbeitslosen, einer europäischen Arbeitslosenquote von mehr als 12 Prozent, eines drohenden Wirtschaftsrückgangs und hoher Staatsschulden dürfe es nicht wieder bei rein politischen Bekenntnissen der EU-Spitzen bleiben. "Das strategische Dreieck Wachstum/Beschäftigung/industrielle und volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit muss durch eine Vielzahl an strukturellen Reformen gestärkt werden. Die Re-Industrialisierung Europas muss eine zentrale Rolle spielen. Unkomplizierte, stabile und vorhersehbare Regulierungsrahmen mit Blick auf Investitionen in neue Technologien, Innovation und Qualifikation sind dabei ebenso wie das Instrument der Folgenabschätzung - Impact Assessment - zentral", betonte Kapsch.

"Die EU-Staaten wie auch die österreichische Bundesregierung sind aufgerufen, als nächsten Schritt tiefgreifende Vorschläge für die 'Nationalen Reformprogramme' im Rahmen des 'Europäischen Semesters' der EU-Kommission vorzulegen. Wir fordern daher, diesen Prozess wesentlich ernster zu nehmen als bisher", so der IV-Präsident. An einer Fortführung der Konsolidierung der hohen Staatsschulden führe dabei kein Weg vorbei. Denn die Überschuldung eines Staates schwäche seine Wachstumsaussichten und stelle eine enorme Belastung für die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen dar. "Nach den jüngsten EUROSTAT-Zahlen wird die durchschnittliche Schuldenquote in der Eurozone in diesem Jahr auf rund 95 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen. In der Wissenschaft wird an dieser Schwelle von einem negativen Effekt der Verschuldung auf das Wirtschaftswachstum ausgegangen. Wir müssen daher rasch und strukturell gegensteuern", so Kapsch.

