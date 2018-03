ASFINAG Schnee-Einsatz in Ungarn angelaufen (2)

ASFINAG Mannschaft für 24-Stunden-Einsatz gerüstet

Wien (OTS) - Vor wenigen Minuten hat der ungarische Einsatzkoordinator an der österreichisch-ungarischen Grenze fünf bereitstehende Räumfahrzeuge der ASFINAG mit insgesamt zehn Mann Besatzung übernommen und dirigiert sie zum Schnee-Einsatz an der M1. Ebenfalls seit wenigen Minuten macht eine Spezialfräse der ASFINAG den Weg durch den Schnee für den Hilfskonvoi des Österreichischen Roten Kreuzes frei. "Unsere Mannschaft ist auf einen 24-Stunden-Einsatz in Ungarn eingestellt", sagt Josef Fiala, Geschäftsführer der ASFINAG Service-Gesellschaft, "sollte der Einsatz länger dauern, haben wir bereits eine Ablösung organisiert."

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Mag. Christian Spitaler, MAS

Pressesprecher

Mobil:+43 664-60108 10835

mailto: christian.spitaler @ asfinag.at

www.asfinag.at