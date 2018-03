ÖVP-Wohnoffensive: Erschwingliches Eigentum und bezahlbare Mieten

Mobilisierung bei Pensionskassen zur Schaffung von Wohnraum - Mehr Gerechtigkeit bei Gemeindewohnungen – Respekt vor Häuselbauern

Wien, 15. März 2013 (ÖVP-PD) "Wir setzen uns für leistbares Eigentum und bezahlbare Mieten ein. Mit einem Gesamtpaket für einen Aufbruch am Wohnungsmarkt", betonen ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger, Justizministerin Beatrix Karl und Wirtschafts- und Familienminister Reinhold Mitterlehner bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an den ÖVP-Bundesparteivorstand. "Uns geht es dabei vorrangig um die Schaffung von neuem Wohnraum, die Mobilisierung des Wohnmarktes und darum, Österreich zum Land der Haus- und Wohnungseigentümer zu machen", so Spindelegger. Dazu werde man bei der nächsten Nationalratssitzung einen Entschließungsantrag einbringen. Hauptaugenmerk wird dabei auf die Schaffung neuen Wohnraums gelegt: "Wir brauchen eine Mobilisierung bei den Pensions- und Vorsorgekassen. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, bis zu zehn Prozent ihres Kapitalvolumens in den gemeinnützigen Wohnbau zu investieren. Das alleine bringt rund zwei zusätzliche Milliarden für den Wohnbau, was rund 30.000 neuen Wohnungen entspricht. Dieser zentrale Punkt des Maßnahmenpakets wird vom Koalitionspartner leider bisher nicht aufgegriffen", so Spindelegger. Wesentlich sei außerdem die Absicherung der Wohnbauförderung. "Ziel muss sein, mehr Förderzusagen in den Bundesländern zu erreichen. Das ist gemeinsam mit den Ländern zu verhandeln", erklärt Spindelegger. ****

Zudem brauche es mehr Gerechtigkeit bei Gemeindewohnungen. "Wir wollen, dass dort, wo Sozialwohnung drauf steht, auch jemanden drinnen ist, der die Voraussetzungen erfüllt." Es brauche Kontrollen und Transparenz. Sollte jemand die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, muss er entweder ausziehen oder einen marktüblichen Preis bezahlen. Auch bei Kasernenverkäufen sieht Spindelegger großes Potential für den Wohnbau, und fordert "ein Vorkaufsrecht für gemeinnützige Wohnbauträger, um besonders in der Stadt

mehr Angebot zu schaffen".

"Das Thema Wohnen stellt viele Menschen - vor allem junge Familien - vor große Herausforderungen. Die populistische Mietpreisdeckelung löst keine Probleme, ganz im Gegenteil – sie schürt sie. Wir hingegen bieten Mietern und Eigentümern mit diesem Gesamtpaket echte Lösungen an", sagt Justizministerin Beatrix Karl. Das Mietrecht müsse transparenter, verständlicher und gerechter werden. "Es gibt ganz unterschiedliche Regelungen für alle Arten von Wohnungen. Wir haben hier klaren Reformbedarf", so Karl. Zudem brauche es eine Ökologisierung des Mietrechts. Der Energiebedarf soll zukünftig bei der Höhe der Miete eine Rolle spielen.

Die Aussagen der SPÖ, die sich gegen Transparenz bei der Vergabe von Gemeindewohnungen wehrt, irritiert Karl: "Eine Familie, die dringend eine Wohnung braucht, muss in Wien bis zu drei Jahre darauf warten. Gemeindewohnungen gebe es zwar genug, nur läuft die Vergabe intransparent und ungerecht ab. Hier braucht es mehr Transparenz." So stehen in Wien mehr als 10.000 Wohnungen leer,

weil sie als komfortable Zweitwohnungen in der Stadt aufgehoben werden. "Auch kann es nicht sein, dass Spitzenverdiener in den Sozialwohnungen denselben Preis zahlen wie Bedürftige. Bedürftige müssen bei der Vergabe Vorrang haben", fordert die Justizministerin, und betont: "Wir als ÖVP stellen uns schützend vor jene, die Gemeindewohnungen wirklich brauchen."

"Die ÖVP zeigt mit ihrer Wohnoffensive kreative und konstruktive Vorschläge, um die Probleme am Wohnungsmarkt zu lösen", betont Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. Um den steigenden Grundpreisen der vergangenen Jahre entgegenzutreten,

will sich Mitterlehner am Südtiroler Modell orientieren: "Dort wurde bei Umwidmungen die Kategorie 'geförderter Wohnbau' geschaffen. Durch diese Widmungskategorie und mit einem

Vorkaufrecht für den geförderten Wohnbau kann bei diesen Grundstücken eine bestimmte Entkoppelung von der Preisentwicklung erreicht werden", erklärt Mitterlehner. Potential sieht er auch in einer stärkeren Nachverdichtung von verbautem Gebiet. "Allein in Wien könnten bis zu 40 Prozent der derzeitigen Nutzfläche nachverdichtet werden, um so zusätzlichen Wohnraum zu schaffen", so Mitterlehner.

Zudem betont Mitterlehner bei der Pressekonferenz die Notwendigkeit einer verstärkten altersgerechten Sanierung: "Damit ermöglichen wir älteren Menschen, dass sie selbstbestimmt länger in ihren eigenen vier Wänden wohnen können", so der Wirtschaftsminister. Bei der Frage einer Zweckbindung der Wohnbauförderung spricht sich Mitterlehner für eine sachliche und differenzierte Diskussion aus: "Das muss mit den Ländern beim nächsten Finanzausgleich gemeinsam verhandelt werden. Hier geht es darum, ein Problem zu lösen, nicht darum, jemanden zu verärgern", so Mitterlehner.

"Wir wollen ein Land der Eigentümer sein. Denn Eigentum ist die beste Antwort auf überhöhte Mietpreise. Und Eigentum schafft Sicherheit", hält Spindelegger zusammenfassend fest und stellt sich schützend vor alle, die sich etwas aufgebaut haben. "Dass die SPÖ Häuselbauer als Villenbesitzer bezeichnet, spricht Bände. Hier fehlt es an Respekt gegenüber Menschen, die sich mühsam etwas aufgebaut haben. Diese klassenkämpferische Diskriminierung von Häuselbauern ist unanständig", so Spindelegger abschließend.

