Neue Serienstarts in ORF eins

ORF-Premiere für "Melissa & Joey", neue Folgen von "Glee" und 500. Folge "Die Simpsons"

Wien (OTS) - Mit einer Premiere, neuen Folgen und einem Jubiläum startet der Samstagnachmittag in ORF eins in ein Serienabenteuer: Ab Samstag, dem 16. März 2013, um 15.20 Uhr tanzt sich die mehrfach Golden-Globe-prämierte musikalische Truppe des US-amerikanischen Musical-Comedy-Serienhits "Glee" mit der zweiten Staffel zurück. Im Anschluss versucht die ehemalige Hexe aus "Sabrina - Total verhext" um 16.25 Uhr in "Melissa & Joey", das Chaos zwischen der Doppelbelastung Mutterschaft und Beruf zu meistern. Mit einem Jubiläum stehen "Die Simpsons" um 17.55 Uhr auf dem Programm. Die kultige Comicfamilie feiert bereits ihre 500. Folge. Auch am kommenden Samstag, dem 23. März, ab 13.10 Uhr gibt es neue Staffelstarts in ORF eins: "The Secret Life of the American Teenager" (2. Staffel), "90210" (2. Staffel) und "Gossip Girl" (3. Staffel).

Der "Glee Club" ist wieder zurück

Die Gesangstruppe der McKinley High will erneut den musikalischen Olymp erklimmen. In der zweiten Staffel (22 Folgen) des Golden-Globe-Hits (2009, 2010 und 2011 u. a. als beste Serie ausgezeichnet) bricht ein neues Schuljahr für die Glee-Kids an. Quinn (Dianna Agron) und Puck (Mark Salling) haben sich genauso wie Tina (Jenna Ushkowitz) und Artie (Kevin McHale) in den Sommerferien getrennt. Dafür hat Tina in Mike Chang (Harry Shum jr.) eine neue Liebe gefunden. Auch neue Gesichter sind an der McKinley aufzufinden:

Sam Evans (Chord Overstreet), Sunshine Corazon (Charice Pempengco) und Coach Shannon Beiste (Dot-Marie Jones). In der ersten Folge "Neue Gesichter und Gemeinheiten" - zu sehen um 15.20 Uhr - erfahren Will (Matthew Morrison) und Sue (Jane Lynch) nach den Sommerferien, dass ihre Budgets gekürzt werden. Das eingesparte Geld soll dem neu gegründeten Footballteam "Beast" zugutekommen. Darüber hinaus braucht der "Glee Club" dringend frisches Blut. Rachel (Lea Michele) lernt die begabte Sängerin Sunshine Corazon kennen, die bestens geeignet wäre. Doch Rachel fürchtet von ihrer Seite allzu starke Konkurrenz.

Premiere für Comedyserie mit Melissa Joan Hart

In der ersten Staffel (30 Folgen) von "Melissa & Joey" um 16.25 Uhr spielt Melissa Joan Hart, bekannt als TV-Hexe Sabrina, den Spross einer amerikanischen Politikerfamilie. Nach einer wilden Jugend mit einigen Skandalen ist sie erwachsen geworden und arbeitet in der Kommunalpolitik. In der ersten Folge "Winkelzüge" werden ihre Schwester und deren Ehemann wegen eines Finanzskandals angeklagt, wobei ihre Schwester im Gefängnis landet, ihr Schwager jedoch flüchten kann. Aus diesem Grund muss sich Melissa (Melissa Joan Hart) um ihre Nichte und ihren Neffen, Lennox (Taylor Spreitler) und Ryder (Nick Robinson) kümmern. Völlig überfordert begibt sie sich auf die Suche nach einem Kindermädchen bzw. nach einem Haushälter und trifft dabei auf Joey (Joey Lawrence). Der ist eigentlich ein Finanzmakler, wurde aber schuldlos in den Skandal um Melissas Schwester verwickelt und hat deswegen alles verloren und kann Melissa dadurch unter die Arme greifen. Doch bei zwei unerfahrenen, kinderlosen Erwachsenen, die beide mit der Doppelbelastung Beruf und Mutterschaft überfordert sind, ist das Chaos garantiert.

Die gelbe Comicfamilie feiert in der 23. Staffel die 500. Folge

Homer, Marge, Bart, Lisa und Co. feiern ein schier unerreichbares Jubiläum: Mit der Folge "Unter dem Maulbeerbaum" präsentieren "Die Simpsons" um 17.55 Uhr ihre 500. Folge. Seit mehr als 20 Jahren ist die Chaosfamilie auf den Bildschirmen im deutschen Sprachraum zu sehen. Ein Highlight der 500. Folge ist die Veränderung des Intros der Serie, das aufgrund des Jubiläums anders gestaltet wurde. So wird im Vorspann erstmals nicht Bart Simpson an der Schultafel stehen, wie es die Fans gewohnt sind, sondern sein Freund Milhouse, der schreibt:

"Bart hat sich einen freien Tag verdient." In der 500. Jubiläumsfolge werden "Die Simpsons" aus Springfield verbannt, weil die Bewohner/innen der Stadt von den Eskapaden der Familie genug haben. Stargast in dieser Episode ist WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Regie führte Chuck Sheetz.

Neue Folgen bewährter Serien

Am Samstag, dem 23. März, ab 13.10 Uhr dreht sich auch in der zweiten Staffel von "The Secret Life of the American Teenager" um alles, was man schon immer über das geheime Leben US-amerikanischer Teenager wissen wollte. Titel der ersten Folge: "Das große Ereignis". Im Anschluss um 13.55 Uhr steht die dritte Staffel von "90210" auf dem Programm von ORF eins. Die erste Episode heißt "Abschlussjahr, Baby" Und um 14.35 Uhr erleben Blake Lively und Leighton Meester in neuen Folgen der dritten Staffel von "Gossip Girl" wieder neue Abenteuer an der Upper East Side.

ORF-Bonus für alle US-Serien-Fans: ORF eins zeigt die Serien "Melissa & Joey" und "The Secret Life of the American Teenager" im Stereo-Zweikanalton: deutsch/englisch.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at