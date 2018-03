Haubner: ÖVP-Wohnoffensive belebt Wohnungsmarkt und Wirtschaft

2 Mrd. Euro Investition in Wohnraum sorgt für Wertschöpfung von rund 2,4 Mrd. Euro und sichert etwa 20.000 Arbeitsplätze

Wien, 15. März 2013 (OTS/Text) - "Mit der Wohnoffensive für 'leistbares Wohnen' gibt die ÖVP die richtige Diskussions-Initialzündung zum richtigen Zeitpunkt. Durch die nachhaltigen Maßnahmen, die Bundesparteiobmann Michael Spindelegger vorgestellt hat, gelingt es, den Wohnungsmarkt zu beleben und die Wirtschaft zu stärken", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, anlässlich des heutigen Beschlusses im ÖVP-Bundesparteivorstand. "Allein die Maßnahme, dass Pensions- und Vorsorgekassen nur zehn Prozent ihres Kapitals im gemeinnützigen Wohnbau anlegen, könnte über zwei Milliarden Euro für den leistbaren Wohnbau bringen. Und diese Investition würde wiederum für eine Wertschöpfung von rund 2,4 Milliarden Euro sorgen und etwa 20.000 Arbeitsplätze sichern", verdeutlicht Haubner. ****

"Es geht nicht nur um 'billigeres' Wohnen, sondern um leistbares Wohnen, um erschwingliches Eigentum und bezahlbare Mieten. Unser Ziel ist, neuen Wohnraum zu schaffen, den Wohnungsmarkt zu mobilisieren und Österreich zu einem Land der Haus- und Wohnungseigentümer zu machen", führt der Wirtschaftsbund-Generalsekretär weiter aus. "Im Gegensatz zum Koalitionspartner, der die hart arbeitenden Menschen -und vor allem die engagierten Unternehmen - in unserem Land mit sogenannten 'Reichensteuern' dafür bestrafen will, wenn sie sich durch Leistung etwas aufbauen, stehen die ÖVP und der Wirtschaftsbund dafür, die Österreicherinnen und Österreicher dabei zu unterstützen, sich Eigentum zu schaffen. Statt Leistung herunterzuspielen und Eigentum in ein schlechtes Licht zu rücken, sind wir gefordert, Hürden aus dem Weg zu räumen und die nötigen Rahmenbedingungen zu bieten, damit sich harte Arbeit lohnt", appelliert Haubner abschließend.

