"Pressestunde" mit Dr. Franz Küberl, Präsident der Caritas Österreich

Am 17. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit dem neuen Papst Franziskus soll ein neuer Stil im Vatikan einkehren. Franziskus präsentiert sich volksnah, bescheiden und demütig. Vielen Katholiken ist sein Name auch Programm. In Anlehnung an Franz von Assisi erwartet man Signale für verstärktes soziales Engagement zugunsten der Armen. Ein Impuls auch für die soziale Tätigkeit der Kirche in Österreich, insbesondere der Caritas? Deren Präsident Franz Küberl erhofft sich einiges vom neuen Papst. Aber kann es dem neuen Kirchenoberhaupt gelingen, die Sache der Armen in den Mittelpunkt seines Pontifikats zu rücken? Wie steht es um die Armut in Österreich? Was hält Küberl von einer stärkeren Besteuerung der Reichen? Und wie sieht er die Asylpolitik Österreichs und die Zukunft des Zivildienstes? Die Fragen in der "Pressestunde" am Sonntag, dem 17. März 2013, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Annette Gantner

"OÖ Nachrichten"

und

Hans Bürger

ORF

