Cap: Spindelegger-Wohnbauinitiative offenbar bereits nach zwei Tagen wieder vertagt

Mieterinnen und Mieter brauchen konkrete Maßnahmen und keine ÖVP-Nebelgranaten

Wien (OTS/SK) - "Offenbar wurde die Spindelegger-Wohnbauinitiative auf Druck der ÖVP-Landeshauptleuten bereits nach zwei Tagen wieder vertagt." So kommentierte SPÖ-Klubobmann Josef Cap am Freitag die Äußerungen der ÖVP-Landeshauptleute, die sich gegen eine Zweckbindung der Wohnbauförderung ausgesprochen hatten und die Vertagung der Zweckwidmung der Wohnbauförderung auf frühestens 2015 durch Michael Spindelegger. Eindeutig habe Spindelegger laut über die Wiedereinführung der Zweckbindung nachgedacht. "Von 2015 war da noch nicht die Rede. Wenn die ÖVP-Landeshauptleute nun meinen, man habe ihren Parteichef 'überinterpretiert' und sie kennen diese Forderung nicht, dann hat die ÖVP offenbar ein Kommunikationsproblem und Spindelegger ein Durchsetzungsproblem", so Cap.****

Letztlich werde sich im Parlament weisen, wie ernst es der ÖVP mit ihrer Forderung nach leistbarem Wohnen sei. "Ich bin schon sehr gespannt, ob uns ein gemeinsamer Antrag im Parlament zur Zweckwidmung der Wohnbauförderung gelingt, oder ob sich Parteichef Spindelegger den Wünschen seiner Landeshauptleute beugt und das ganze endgültig vertagt", äußerte der SPÖ-Klubobmann. Die Zweckbindung der Wohnbauförderung wurde ab 2001 gelockert, was unter anderem die Spekulation mit Wohnbaugeldern wie in Niederösterreich und die Finanzierung nicht wohnbaurelevanter Maßnahmen wie etwa eines Stadions in Kärnten und eines Bahnhofs in Tirol ermöglichte.

"Was die Mieterinnen und Mieter in Österreich brauchen, sind jedenfalls nicht ÖVP-Nebelgranaten, sondern ein klares Mietrecht mit durchschaubaren, transparenten Richtwerten, gesetzliche Regelungen bei Instandhaltung und Wartung, das Zurückdrängen von Befristungen und die Zweckbindung der Wohnbauförderung", so Cap abschließend. (Schluss) ah/seu

