"Kulturmontag" am 18. März mit "les.art" und der ORF-Premiere von Fatih Akins "Auf der anderen Seite" im "art.film"

Zum ORF-Schwerpunkt "Wir sind Österreich": Der Wiener Brenk Sinatra beliefert die US-Hip-Hop-Szene mit Ideen

Wien (OTS) - Martin Traxl präsentiert am 18. März 2013 ab 22.30 Uhr in ORF 2 einen "Kulturmontag", der sich im Rahmen der ORF-Initiative "Wir sind Österreich" mit dem Musiker Brenk Sinatra beschäftigt, der unter anderem für Rap-Legende MC Eiht oder Soulsänger Miles Bonny schreibt. Die weiteren Beiträge drehen sich um die Buch-Neuerscheinung "Liebe am Set" über Liaisonen zwischen Schauspielern und die Retrospektive zum 100. Geburtstag von Meret Oppenheim im Wiener Kunstforum. Anlässlich der Leipziger Buchmesse präsentiert Christian Ankowitsch um 22.55 Uhr die erste von vier Ausgaben des ORF-Literaturmagazins "les.art". Zu Gast mit ihren neuen Werken sind diesmal die Schriftsteller/innen Robert Schindel, Péter Esterházy und Connie Palmen. "art.film" präsentiert um 23.50 Uhr Fatih Akins Drama "Auf der anderen Seite" als ORF-Premiere: Der Berlinale-Gewinner setzt nach der ungezügelten Energie von "Gegen die Wand" in dem zweiten Teil seiner "Liebe, Tod und Teufel"-Trilogie souverän auf deutlich ruhigere Töne. Für die Goldene Palme nominiert, bekam er in Cannes den Preis für das beste Drehbuch.

Liebe am Set: Ehen, Sex und Verrat made in Hollywood

Orson Welles hatte ein Auge auf das begehrteste Pin-up seiner Zeit geworfen. Doch sobald er Rita Hayworth erbeutet hatte, begann er sie frisch und munter zu betrügen. Die jahrzehntelange Affäre von Katharine Hepburn und Spencer Tracey war ein offenes Geheimnis in Hollywood. Was kaum jemand weiß: Die emanzipierte Kate kaschierte damit noch ganz andere Leidenschaften. "Liebe am Set" heißt ein neues Buch, das Liaisonen und Mesalliancen vor laufender Kamera schildert. "Wer ein Star ist, hat zumindest beste Chancen, wahre Liebe niemals zu erfahren", weiß Christine Kaufmann. Als 21-Jährige brach sie aus dem goldenen Käfig aus, den ihr Weltstar Tony Curtis geschmiedet hatte. Der "Kulturmontag" bittet die beliebte Schauspielerin ebenso zu Wort wie Autor und Filmwissenschafter Joachim Kurz.

Frühstück im Pelz: Die surreale Welt der Meret Oppenheim

Ein Kaffeehäferl samt Untertasse und Löffel, überzogen mit dem beige-braunen Fell einer chinesischen Gazelle machte sie zur Ikone der Surrealisten: 1932 verehrten die Pariser Künstler um André Breton, Marcel Duchamp und Max Ernst das junge Mädchen aus der Schweiz. Nachdem sie Man Ray für seinen Zyklus "Erotique voilée" gar nicht verschleiert, sondern splitternackt fotografiert hatte, galt sie vielen weniger als Künstlerin denn als Muse der Surrealisten. Der "Kulturmontag" zum hundertsten Geburtstag von Meret Oppenheim, das Wiener Kunstforum widmet ihr eine Retrospektive.

Brenk Sinatra: Wiener Beats für US-Rapper

Brenk Sinatra alias Branko Jordanovic beliefert die Größen der amerikanischen Szene wie Rap-Legende MC Eiht oder Soulsänger Miles Bonny. Seinen Job in einem Turnschuhladen hat er an den Nagel gehängt. Der "Gastarbeiter"-Sohn, seine Eltern kamen in den 1970er Jahren aus Ex-Jugoslawien nach Wien, kann gut davon leben, seine Musik an Hip-Hopper über den großen Teich zu verkaufen. Er ist einer der wenigen Europäer, die das geschafft haben - und das mit Anleihen bei Georg Danzer oder Ludwig Hirsch, die für ihn ausgezeichnete Beatlieferanten seien. Der "Kulturmontag" zum ORF-Schwerpunkt "Wir sind Österreich" über den erfolgreichen Musiker.

Der "Kulturmontag" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at