Neueröffnung des Österreichischen Honorarkonsulates in Danzig, Polen

Danzig (OTS) - Der österreichische Botschafter in Polen, Dr. Herbert Krauss, hat heute den neuen österreichischen Honorarkonsul in Danzig, Rechtsanwalt Marek Kacprzak, im Rahmen einer Feier im Danziger Rathaus in sein Amt eingeführt. An der Feier nahmen führende Vertreter der Stadt Danzig und der Woiwodschaft Pommern, in Danzig lebende Auslandsösterreicher und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur teil.

Die Woiwodschaft Pommern um die Dreistadt Danzig, Gdynia und Sopot hat in den letzten Jahren einen starken wirtschaftlichen Aufschwung verzeichnet. In der Region haben insgesamt 19 österreichische Firmen Niederlassungen, die zum beträchtlichen Wachstum der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen in letzter Zeit beigetragen haben. Darüber hinaus betreibt das Österreichische Kulturforum in Warschau schon seit Längerem eine enge Zusammenarbeit mit der Baltischen Philharmonie in Danzig, dem Ateliertheater in Sopot, den führenden Danziger Galerien und der Danziger Universität.

Wie Botschafter Krauss in seiner Ansprache erklärte, soll das Potenzial dieser wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen durch den neuen österreichischen Honorarkonsul weiter ausgebaut und gefördert werden.

Marek Kacprzak, geboren 1971 in Lodz, studierte Rechtswissenschaften in Torun und Regensburg. Er leitet eine Rechtsanwaltskanzlei in Danzig mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht und spricht neben Polnisch Deutsch und Englisch.

