KORREKTUR ZU OTS 0177: Stadler: "Herausforderungen der Zukunft gemeinsam bewältigen"

SPÖ NÖ-Abgeordnete für Landtag und Bundesrat stehen fest

St. Pölten (OTS) - Im zweiten Absatz heißt es: Sechs neue Abgeordnete werden in der kommenden Legislaturperiode der SPÖ NÖ angehören:

Bgm.in Renate Gruber (Bezirk Scheibbs), Bgm. Helmut Schagerl (Bezirk Amstetten), Ilona Tröls-Holzweber (Bezirk St. Pölten) im Landtag; Rene Pfister (FSG) und Ingrid Winkler (Bezirk Wiener Neustadt) im Bundesrat. Der jüngste Abgeordnete ist Rene Pfister, der Vorsitzende der FSG NÖ, mit 30 Jahren, der älteste Franz Gartner mit 63 Jahren.

RICHTIG MUSS ES HEISSEN:

Rund zwei Wochen nach der Landtagswahl hat die SPÖ NÖ alle Personalentscheidungen getroffen - nach dem Regierungsteam stehen nun auch die Abgeordneten für den Landtag und den Bundesrat fest. "Wir haben ausgewogenes Team mit erfahrenen und jungen MandatarInnen gefunden, aus Frauen und Männern. Wir haben versucht, alle Regionen und Viertel zu berücksichtigen", so der gf. Vorsitzende der SPÖ NÖ, Mag. Matthias Stadler. Insgesamt hat die SPÖ NÖ in Landtag und Bundesrat 16 Abgeordnete - sieben Frauen und neun Männer. Die Quote beträgt damit 43,75 Prozent Frauen und 56,25 Prozent Männer.

Sechs neue Abgeordnete werden in der kommenden Legislaturperiode der SPÖ NÖ angehören: Bgm.in Renate Gruber (Bezirk Scheibbs), Bgm. Helmut Schagerl (Bezirk Amstetten), Mag. Günther Sidl (Bezirk Melk), Ilona Tröls-Holzweber (Bezirk St. Pölten) im Landtag; Rene Pfister (FSG) und Ingrid Winkler (Bezirk Wiener Neustadt) im Bundesrat. Der jüngste Abgeordnete ist Rene Pfister, der Vorsitzende der FSG NÖ, mit 30 Jahren, der älteste Franz Gartner mit 63 Jahren.

"Die SPÖ NÖ werden ihre Ideen aktiv in die Arbeit des NÖ Landtages einbringen und in den kommenden fünf Jahren mit vollem Einsatz für die NiederösterreicherInnen arbeiten. Ich bin stolz auf dieses Team und freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit mit allen politischen Kräften des Landes - nur gemeinsam können wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen", so Stadler.

Regierungsteam:

- Landeshauptmann-Stv. Mag.a Karin Renner (Bezirk Gänserndorf)

- Landesrat Ing. Maurice Androsch (Bezirk Waidhofen an der Thaya)

- 3. Landtagspräsident Franz Gartner (Bezirk Baden)

- Klubobmann Bgm. Alfredo Rosenmaier (Bezirk Wiener Neustadt)

Die SPÖ NÖ hat vier Direktmandate. Diese erhalten:

- Bgm. Alfredo Rosenmaier (Bezirk Wiener Neustadt)

- Heidemaria Onodi (Bezirk St. Pölten)

- Bgm. Helmut Schagerl (Bezirk Amstetten)

- Franz Gartner (Bezirk Baden)

Weitere Landeslistenmandate:

- Mag.a Karin Scheele (Bezirk Baden)

- Bgm.in Renate Gruber (Bezirk Scheibbs)

- GVV-Präs. Bgm. Rupert Dworak (Bezirk Neunkirchen)

- Ilona Tröls-Holzweber (Bezirk St. Pölten)

- Christa Vladyka (Bezirk Bruck an der Leitha)

- Gerhard Razborcan (Bezirk Schwechat)

- Mag. Günther Sidl (Bezirk Melk)

- Günter Kraft (Bezirk Tulln)

- Bgm. Herbert Thumpser (Bezirk Lilienfeld)

Bundesratsmandate:

- Bgm.in Adelheid Ebner (Bezirk Zwettl)

- Rene Pfister (FSG)

- Ingrid Winkler (Bezirk Wiener Neustadt)

