ÖAMTC: Die Gewinner des Marcus 2013 stehen fest (+ Fotos)

Erster Automobilpreis der Clubgeschichte beim Linzer Autofrühling verliehen

Wien (OTS) - Heute, 15. März 2013, wurde Geschichte geschrieben: Im Rahmen des Linzer Autofrühlings hat der ÖAMTC als größter Mobilitätsclub Österreichs erstmals seinen eigenen Automobilpreis, den "Marcus", vergeben. 15 besondere Fahrzeuge des Jahres 2012 wurden ausgezeichnet. "Allein in der Mitgliederwertung waren mehr als 1,8 Millionen Menschen aufgerufen, für ihre Lieblingsautos zu voten. Das macht den Marcus zu einer der umgangreichsten Abstimmungen über die Akzeptanz von neuen Fahrzeugmodellen, die es in Österreich jemals gegeben hat", erklärt ÖAMTC-Verbandsdirektor Oliver Schmerold. Zur Wahl standen 61 Modelle in sieben Kategorien, vom kleinen Stadtflitzer über das Familienauto bis hin zum Sportwagen.

Der Marcus ist aber nicht nur eine Frage der Beliebtheit. Unabhängig von der Bauchentscheidung kam auch die geballte und anerkannte technische Kompetenz des ÖAMTC zum Einsatz. Die Technik-Experten des Clubs berechneten die Wirtschaftlichkeit aller 61 Fahrzeugmodelle nach einem bewährten und praxisnahen Schema. In jeder der sieben Kategorien wurde das Auto mit den geringsten monatlichen Gesamtkosten mit einem Marcus ausgezeichnet. Über den 15. Marcus ließ der ÖAMTC schließlich eine unabhängige Fachjury entscheiden. Aus 20 Fahrzeugen mit innovativer, zukunftsweisender Technik wählten die Experten ein besonders vielversprechendes Konzept als "Wegweiser".

Zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien ließen sich die Marcus-Gala nicht entgehen. Gesehen wurden (unter vielen anderen): Ferdinand und Ursula Piech (Volkswagen AG), Ulrich und Thresiamma Hackenberg (Volkswagen AG), Kurt Egloff (BMW Group Austria), Corinna Widenmeyer (Mercedes Benz Österreich), Peter Modelhart (Geschäftsführer Jaguar/Land Rover Österreich), Samuel Bucket (Dacia, Renault Österreich) und Hansjörg Mayr (Hyundai Österreich).

Das sind die beliebtesten Autos 2012 (Mitgliederwertung)

In der Mitgliederwertung standen in sieben Kategorien 61 Fahrzeuge des Jahres 2012 zur Auswahl. Mehr als 1,8 Millionen Menschen waren wahlberechtigt, damit ist der Marcus der größte und repräsentativste Automobilpreis Österreichs. Durch die Erfassung der Mitgliedsnummer konnte übrigens niemand mehr als einmal abstimmen.

Und das sind die Sieger der sieben Kategorien:

Kategorie "Klein & fein" (Kleinwagen): Audi A1 Sportback

Kategorie "Kompakt & clever" (Kompaktklasse): VW Golf

Kategorie "Business & Family" (Mittelklasse): BMW 3er

Kategorie "Kind & Kegel" (Familienautos): BMW 3er touring

Kategorie "Stock & Stein" (SUV und Geländewagen): Audi A6 allroad

Kategorie "Sun & Fun" (Cabrios und Sportwagen): Mini Roadster

Kategorie "Über & drüber" (Oberklasse): BMW 6er Gran Coupé

Gewonnen haben aber nicht nur diese sieben Fahrzeuge. Jedes ÖAMTC-Mitglied, das bei der Abstimmung mitgemacht hat, nahm automatisch auch an einer Verlosung teil. Der Hauptpreis: Ein Lexus CT200h Vollhybrid-Fahrzeug plus Mobilitätspaket, bestehend aus einem Tern-Faltrad Link c7, einer ÖSTERREICHcard der ÖBB sowie einer Jahreskarte eines regionalen Verkehrsanbieters. Als Draufgabe gab es noch ein Paar hochwertige Laufschuhe. "Damit ist, gemäß dem ÖAMTC-Motto '100 Prozent Mobilität', eine Vielzahl an Fortbewegungsformen abgedeckt", so der ÖAMTC-Verbandsdirektor. Über den Hauptpreis konnte sich ein Club-Mitglied aus Wien freuen.

Das sind die wirtschaftlichsten Autos 2012 (Faktenwertung)

Die Wirtschaftlichkeit der 61 Fahrzeuge wurde von den Technik-Experten des ÖAMTC berechnet. Einen Marcus als wirtschaftlichstes Auto des Jahrgangs 2012 erhielt in jeder der sieben Kategorien das Fahrzeug mit den geringsten monatlichen Kosten:

Kategorie "Klein & fein": Renault Twizy 80 Urban 2013 (260 Euro/Monat)

Kategorie "Kompakt & clever": Hyundai i30 1,4 CRDi Europe (447 Euro/Monat)

Kategorie "Business & Family": Hyundai i40 1,7 CRDi Europe (578 Euro/Monat)

Kategorie "Kind & Kegel": Dacia Lodgy dCi90 Ambiance (389 Euro/Monat)

Kategorie "Stock & Stein": Fiat Panda 4x4 0,9 TwinAir Turbo 85 (459 Euro/Monat)

Kategorie "Sun & Fun": Mini Cooper Roadster 1,6 (541 Euro/Monat)

Kategorie "Über & drüber": Jaguar XF Sportbrake 2,2 Diesel (960 Euro/Monat)

Grundlage für die Berechnung waren der Listenpreis und eine angenommene Haltedauer von fünf Jahren. Die jährliche Kilometerleistung wurde in Abhängigkeit von Fahrzeugsegment, Kraftstoffart und Motorleistung festgelegt. Basis dafür waren die branchenweit anerkannten Werte von Eurotax. Um ein möglichst komplettes Bild der Wirtschaftlichkeit zu erhalten, wurden außerdem die motorbezogene Versicherungssteuer und eine Prämie für die Grundstufe 9 der Haftpflichtversicherung herangezogen. Auch Wertverlust, Kraftstoffverbrauch, Wartungskosten, Reifenkauf und die Kosten für diverse Reparaturen wurden berücksichtigt. Eine genaue Erläuterung des Rechenmodells kann unter marcus2013 @ oeamtc.at angefordert werden.

Das ist der Wegweiser 2012 (Jurywertung)

Der ÖAMTC bewertet als Mobilitätsclub auch technische Innovationen und Konzepte. Ein Marcus geht an ein Auto mit besonders zukunftsweisender Technologie. In dieser Kategorie konnte sich der Mercedes E300 BlueTec Hybrid gegen 19 Konkurrenten durchsetzen. Das Fahrzeug überzeugte die Fachjury mit seinem Diesel-Hybrid-Antriebskonzept. Der Dieselmotor zeichnet sich durch den sehr geringen Verbrauch von 4,2 Liter auf 100 Kilometer und einem entsprechend niedrigen CO2-Ausstoß aus. Diese Antriebsvariante ist gegenüber dem Benzin-Hybrid der nächste Schritt in Richtung Kohlendioxid-Reduktion. Auch das Sicherheitspaket des Mercedes E300 BlueTec Hybrid lässt kaum Wünsche offen. Neben der überzeugenden passiven Sicherheit hat das Fahrzeug eine Vielzahl an aktiven Sicherheitskomponenten an Bord. Bremsassistent, elektronische Stabilitätskontrolle, Spurassistent inklusive Totwinkel-Assistent, elektronische Abstandsregelung, Reifendruckkontrolle, Kurvenlicht und einige andere Systeme sorgen dafür, dass man in diesem Auto sehr sicher sitzt. "Die Fachjury rechnet damit, dass sich die in diesem Fahrzeug genutzte Technologie bis zum Jahr 2020 auf dem Markt durchgesetzt haben wird", erklärt der ÖAMTC-Verbandsdirektor.

Die Fachjury bestand aus Herbert Demel (Chief Strategy Officer, Magna International), Bernhard Geringer (Vorstand des Instituts für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik, TU Wien), Reinhard Kolke (Leiter Test und Technik, ADAC), Hans Peter Lenz (Vorsitzender Österreichischer Verein für Kraftfahrzeugtechnik), Christine Tissot (Head of Mobility Department, Austrian Institute of Technology). Den Jury-Vorsitz führte Max Lang (Leiter ÖAMTC Technik, Test, Sicherheit).

Aviso an die Redaktionen:

Fotos von der Veranstaltung sind in Kürze unter

http://www.apa-fotoservice.at/galerie/3926 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Stefan Tschernutter

Tel.: +43 (0) 1 711 99-1218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at