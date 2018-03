VP-Aichinger ad Mariahilfer Straße: Die Letztentscheidung müssen die Bürger/innen haben

Wien (OTS) - "Einmal mehr wird eine "Dialogbox" als Instrument der Bürgerbeteiligung und -mitbestimmung verkauft. Bei derart massiven Veränderungen sollen die Bürger/innen aber nicht nur über die Farbe der Sitzbänke und die Anzahl der Blumentröge befinden, sondern ihre grundsätzliche Haltung zum Ausdruck bringen dürfen. Die Letztentscheidung über die Neugestaltung der Mariahilfer Straße müssen die Bürger/innen von Mariahilf und Neubau haben", so der Klubobmann der ÖVP Wien Fritz Aichinger in einer knappen Reaktion auf die aktuellen Pläne rund um die Neugestaltung der Mariahilfer Straße.

Fritz Aichinger: "Die vorgestellten Pläne bewirken keine Verkehrsberuhigung in den angrenzenden Bezirken sondern provozieren vermehrtes "Im-Kreis-Fahren", was auch aus ökologischer Sicht sehr bedenklich ist. Und dass die Mariahilfer Straße als Einkaufsstraße attraktiver wird, bestreiten nicht nur die Unternehmer sowie die Interessenvertretung. Die wahren Gewinner werden die Einkaufszentren im Wiener Speckgürtel sein, was ebenfalls verkehrs- und standortpolitisch nicht gewollt sein kann."

"Die ÖVP Wien wird nicht aufhören, den massiven Protest der Bürgerinnen und Bürger gegen das Drüberfahren der Stadtregierung in dieser Frage weiterzutragen. Kommende Woche bringen wir eine Petition im Petitionsausschuss ein" so Aichinger abschließend.

