SPÖ-Klubtagung - Schieder: Unterstützung für Brauners Vorschläge um Wiener Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten

Rust (OTS/SPW-K) - "Wien hat richtig auf die Krise reagiert und aktiv gegengesteuert. Von den Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Gesundheit profitieren die Wiener Unternehmen in besonderem Ausmaß", so Finanzstaatssekretär Andreas Schieder, der den ausgewogenen Mix aus Sparen und Investieren als richtigen Weg aus der Krise herausstrich. Schieder unterstützte auch die von Brauner erhobene Forderung nach einer gerechteren und einfacheren Gestaltung der Grundsteuer, wie sie auch von vielen anderen GemeindevertreterInnen immer wieder gefordert wird.

Schieder unterstützte auch den Vorschlag nach einer Neugestaltung der Bemessungsgrundlage für die U-Bahn-Steuer in Wien. "Gerade wenn man hier in die Richtung denkt, beschäftigungsintensive Branchen zu entlasten und sich stärker an der Wertschöpfung zu orientieren, ist das aus wirtschaftspolitischer Sicht sehr begrüßenswert", so Andreas Schieder. Wichtig sei, dass die Einnahmen weiterhin für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu verwenden, denn so Schieder: "Der öffentliche Verkehr, vor allem die U-Bahn, ist die Hauptschlagader Wiens. Sie ist wichtige Voraussetzung, dass Wien weiter prosperiert."

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Anita Schartmüller

Tel.: (01) 4000-81 922

anita.schartmueller @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at