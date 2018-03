Offener Brief der Österreichischen Kinderfreunde zum neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz

Die Österreichischen Kinderfreunde stellen sich solidarisch hinter den Protest der Hilfeeinrichtungen gegen das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz. Für die weitere Vorgangsweise möchten wir einen Lösungsvorschlag in die Diskussion einbringen: Einerseits wäre in den Erläuterungen eine genaue Definition der Auskunftspflicht der Hilfeeinrichtungen gegenüber dem Jugendamt im Sinne der schon jetzt gut funktionierenden Zusammenarbeit hilfreich, andererseits schlagen die Kinderfreunde die Implementierung eines Clearingkomitees bestehend aus RichterInnen, Staatsanwaltschaft, Kinderschutzzentren und Jugendamt vor, um das Gerichtsverfahren im Sinne des Opferschutzes abwickeln zu können.

Auch wir als Kinderfreunde sehen die Aushöhlung der notwendigen Verschwiegenheit gegenüber den Jugendwohlfahrtsbehörden und den Gerichten bzw. Staatsanwälten im Sinne der von Gewalt betroffenen Kindern und Jugendlichen sehr kritisch. Faktum ist, dass 85 Prozent der Missbrauchsfälle von Kindern in der eigenen Familie stattfinden und daher der Druck auf die Opfer sehr groß ist, darüber Stillschweigen zu wahren. Schon jetzt werden viele Gerichtsverfahren deshalb eingestellt, weil die Aussagen der Opfer auf Grund der schweren Traumatisierung vor Gericht juristisch nicht brauchbar sind. Wir verstehen allerdings auch das Ansinnen der Bundesregierung, Opfer so gut wie möglich dadurch zu schützen, in dem der jeweilige Täter so schnell wie möglich verurteilt wird. Der Schutz des Kindes kann jedoch nicht ausschließlich durch die Justiz sichergestellt werden. Vielmehr muss auf den Kontext des Kinderschutzfalles und der Schwere des Traumas des von Gewalt betroffenen Kindes Rücksicht genommen werden.

Aus diesem Grund schlagen wir vor die jeweiligen Paragraphen im Sinne des Kinderschutzes zu präzisieren. Es braucht eine klare Definition, in welchem Ausmaß der Auskunftspflicht gegenüber den oben genannten Behörden nachgekommen werden muss, um den KlientInnen weiter die Verschwiegenheit gewährleisten zu können, die für den Beratungsprozess notwendig ist. Außerdem muss geregelt werden, dass die Gefährdungsabklärung durch die Jugendwohlfahrt und der therapeutischen Prozesses durch die Erhebung der Staatsanwaltschaft und durch ein mögliches Gerichtsverfahren nicht gefährdet werden. Wir schlagen daher Clearingkomitees bestehend aus Jugendamt, MitarbeiterInnen von involvierten Kinderschutzzentren, Staatsanwaltschaft und RichterInnen vor, die Kinderschutzfälle von Fall zu Fall prüfen und über die weitere Vorgangsweise im Sinne des Kinderschutzes entscheiden. Im Sinne eines sensiblen Umgangs mit dem Gesamtthema Kinderschutz halten wir es außerdem für notwendig, die Evaluierung des Gesetzes nicht erst nach fünf, sondern schon nach einem Jahr durchzuführen. Damit soll es möglich gemacht werden, die Effekte und Auswirkungen des Gesetzes rasch zu bewerten und nötigenfalls Adpationen vorzunehmen.

