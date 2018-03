Ellensohn ad Mikl-Leitner: ÖVP soll nicht von sich auf andere schließen

Wien (OTS) - "Die ÖVP versucht weiterhin mit allen Mitteln vom eigenen Korruptionssumpf (Kärnten, Telekom, BUWOG, Strasser & Co) abzulenken, in dem sie etwas herbeiredet, was nicht ist. In diesen Kanon reiht sich jetzt auch Innenministerin Mikl-Leitner ein", so der Klubobmann der Grünen Wien, David Ellensohn anlässlich der Äußerungen Mikl-Leitners im heutigen Mittagsjournal. "Jeder redet über das, wo er sich auskennt. Die ÖVP redet halt gerne über Korruption, wir Grüne über Korruptionsbekämpfung."

"Ohne Namen und konkrete Umstände zu nennen, setzt Mikl-Leitner das Dirty Campaigning, das sie in Niederösterreich gelernt hat, fort. Das ist hoch bedenklich und bedauerlich, zumal sich ähnliche Anschuldigungen bereits vor Wochen als unhaltbar entpuppt haben." Damals wurde von der ÖVP eine renommierte, erfolgreiche Werbeagentur in Wien ins Visier genommen und verleumdet: Die angesprochene Werbeagentur hatte viele Aufträge für die Gemeinde Wien, aber auch für ÖVP-Staatssekretär Sebastian Kurz und SPÖ-Ex-Minister Norbert Darabos betreut.

"Die Bundes-ÖVP hat den Ton vorgegeben: Alles runter machen, was in Wien passiert. Die Wiener Volkspartei kann also eigentlich nichts dafür, sie handeln im Auftrag der konservativen Spin-Doktoren. Ein guter Rat für die Volkspartei: Den eigenen Strasser-Laden aufräumen und dann reden wir gemeinsam über echte Korruptionsbekämpfung. Die ÖVP soll nicht nervös werden, nur weil sie zwei Wahlen verloren und die Grünen zwei Wahlen gewonnen haben", schließt Ellensohn.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat, Tel.: (++43-1) 4000 - 81814, presse.wien @ gruene.at