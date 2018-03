Kogler zu Banker-Boni: Riesengagen nicht mehr steuerlich bevorzugen

Grünes Modell liegt vor/ nachhaltige, langfristige Kriterien nötig

Wien (OTS) - "Die SPÖ soll nicht ständig Gerechtigkeit predigen und plakatieren, sondern mit konkreten Vorschlägen zu Managergehältern und Bankerboni endlich dorthin kommen, wo diese auch beschlossen werden - ins Parlament", stellt Werner Kogler, stv. Bundessprecher der Grünen, fest.

"Die Grünen stehen für umfassende rechtliche Änderungen bei Managergehältern jedenfalls zur Verfügung und haben selbst längst weitergehende Vorschläge eingebracht ", erinnert Kogler. Es könne schließlich nicht sein, dass das Verhältnis von Managergehältern zu jenen einfacher Angestellter derart aus dem Ruder laufe. Die Grünen haben ihre Vorschläge zu Managergehälter und Boni bereits 2009 vorgestellt. "Natürlich sollen, so wie es gerade in der Schweiz debattiert wird, die Aktionäre die Gehälter bestimmen können. Bonuszahlungen müssen vor allem an langfristige und nachhaltige Kriterien geknüpft werden. Und es ist auch nicht einzusehen, warum Riesengagen immer noch steuerlich bevorzugt werden, indem sie als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Hier fordern wir eine klare Begrenzung", umreißt Kogler die Forderungen der Grünen.

