Kadenbach: EU-Rat soll heute für Schutz der Bienen stimmen

SPÖ-Europaabgeordnete hofft auf Verbot von Pestiziden, die nachweislich das Bienensterben vorantreiben

Wien (OTS/SK) - Pestizide sind entscheidend am Sterben der Bienen beteiligt. Insbesondere die Neonikotinoide schwächen das Immunsystem der Honigproduzenten und machen diese anfällig für den Befall durch Milben und Krankheiten. Außerdem verlieren sie ihre Orientierungsfähigkeit, so dass sie nicht mehr zu ihrem heimatlichen Stock zurückfinden. Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, fordert bei der unmittelbar bevorstehenden Entscheidung in Brüssel über das Verbot von drei besonders aggressiven Pestiziden "möglichst breite Unterstützung - auch aus dem österreichischen Landwirtschaftsministerium". ****

Der gestrige EU-Expertenausschuss hat sich für ein Verbot der besonders giftigen Neonikotinoide eingesetzt. "Ich würde mir hier wünschen, dass noch weitergegangen wird, aber dieser Vorschlag ist ein erster Schritt in die richtige Richtung zu mehr Bienengesundheit. Nun hängt alles an der Entscheidung der Mitgliedstaaten heute Nachmittag. Leider ist zu erwarten, dass sich Österreich dagegen aussprechen wird", so Kadenbach.

"Die Europäischen Institutionen müssen hier für eine möglichst rasche Umsetzung sorgen. Letzten Monat hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit die bislang überzeugendsten Nachweise dafür geliefert, dass giftige Chemikalien names Neonikotinoide für das Bienensterben verantwortlich sein könnten. In Italien, wo der Einsatz dieser bienengefährdenden Pestizide teilweise verboten wurde, erholen sich die Bienenvölker bereits", erläutert Kadenbach.

INFO: Im Internet haben bereits 350.000 Bürgerinnen und Bürger für ein Verbot von bienenschädlichen Pestiziden unterschrieben:

https://secure.avaaz.org/de/bye_bye_bee_killers_austria/?bWpSQcb&v=23

