Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Kammersängerin Christa Ludwig zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Kammersängerin Christa Ludwig zum Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihre großartigen künstlerischen Leistungen an der Wiener Staatsoper, bei den Salzburger Festspielen und auf ungezählten Bühnen und allen großen Konzertsälen der Welt würdigt. "Sie haben im Laufe Ihrer Karriere in dankenswerter Weise zum Ruf unseres Landes als großes Musikland beigetragen und das künstlerische und kulturelle Leben Österreichs in die ganze Welt hinausgetragen", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at