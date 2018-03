Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Karlheinz Böhm zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Karlheinz Böhm zum 85. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm sowohl für sein großes künstlerisches als auch für sein bedeutendes soziales Wirken dankt. "Als Initiator der Hilfsorganisation "Menschen für Menschen" haben Sie sich mit großem Engagement für die Bedürfnisse der äthiopischen Bevölkerung eingesetzt und sich bemüht, die dort in Not geratene Bevölkerung zu unterstützen", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

