FP-Lasar: Treibstoff-Diebstahl durch "Zahlen an der Zapfsäule" verhindern

Tankstellen müssen nachrüsten

Wien (OTS/fpd) - Benzin an den Tankstellen zu zapfen und sich dann ohne zu bezahlen schnell aus dem Staub zu machen und davon zu brausen, gelinge hierzulande immer öfter. Es habe den Anschein, als gäbe es nichts Leichteres als literweise Diesel zu stehlen, insbesondere wenn das KFZ eine ausländische Nummerntafel habe. Die Benzindiebe könnten kaum ausgeforscht werden, die Aufklärungsquote sei auch hier miserabel. Beim Treibstoff-Klau handle es sich allerdings nicht um eine Bagatelle. Diebstahl sei ein schweres Verbrechen, das einerseits bestraft und andererseits so gut wie möglich verhindert werden müsse, sagt heute der FPÖ-Wien Stadtrat David Lasar und hat diesbezüglich auch eine Lösung parat: "Es muss möglich sein, an jeder Zapfsäule sowohl bar als auch via Bankomatkarte zu bezahlen. Bevor kein Geld geflossen ist, fließt eben auch kein Sprit. Bezahlen an der Zapfsäule gibt es zwar schon, aber noch viel zu wenig und die Variante nach dem Tanken auch im Shop bezahlen zu können, macht es Dieben wieder leicht. Das darf nicht mehr möglich sein. Die Tankstellen müssen nachrüsten. Nur so kann Treibstoffdiebstahl verhindert werden. Als Vorbild dient die USA, die ein derartiges System schon längst eingeführt hat." (Schluss) hn

