FP-Gudenus: Müllmänner sofort wieder einstellen

Schwerverbrecher sehen anders aus

Wien (OTS/fpd) - Während die Entsorgung von etwas zu viel Müll in Wien eine drei monatige Haftstrafe, eine Dienstsuspendierung und vielleicht sogar eine fristlose Entlassung mit eventuellem Pensionsanspruchsverlust zur Folge habe, passiere Gewalttätern, wie jüngst dem brutalen Vergewaltiger kaum etwas. Das Leben der drei MA48-Mitarbeiter sei de facto zerstört. Verständlicherweise nagen enorme Existenzängste an ihnen - wegen 1751 Euro Schaden für die Stadt Wien. Dem gegenüber stünden verschiedene teils millionenteure Finanzskandale, bei denen kaum ein (Mit-)Verantwortlicher zur Rechenschaft gezogen werde, kritisiert Wiens FPÖ-Klubobmann und stellvertretender Bundesobmann, Mag. Johann Gudenus in Anspielung auf den Salzburger Landesfinanzchef, der weiterhin im Amt ist. "Wo ist hier die Verhältnismäßigkeit", fragt Gudenus und fordert in diesem Zusammenhang die drei betroffenen Müllmänner unverzüglich wieder einzustellen und ihnen damit ihr Leben zurück zu geben, denn Schwerverbrecher sehen wahrlich anders aus und der Denkzettel hat mit Sicherheit mehr als genug gesessen. (Schluss) hn

