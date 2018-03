SPÖ-Klubtagung - Podiumsdiskussion: "Auf dem Weg zu einem sozialen und demokratischen Europa?"

Rust (OTS/SPW-K) - In einer spannenden Diskussion zum Thema "Auf dem Weg zu einem sozialen und demokratischen Europa?" tauschten sich heute, Freitag, der Wiener Bürgermeister Michael Häupl, Buchautor und Sozialphilosoph Oskar Negt und die EuropaparlamentarierInnen Jörg Leichtfried, Evelyn Regner und Josef Weidenholzer aus.

"Wir haben sehr viel zu verlieren, wenn Europa nicht gelingt", betonte Oskar Negt. Rettungsschirme für Banken reichten nicht aus, es brauche auch solche für "Kultur und politische Bildung" - und erntete dafür viel Applaus. Der Neoliberalismus hätte einen "marktgerechten" Menschen geformt, ein Mensch mit möglichst wenigen Bindungen, das Bedürfnis nach diesen bleibe jedoch bestehen. "Wenn Bindungen zerbrechen hat das auch etwas Positives, eine gewisse Enttraditionalisierung von Generation zu Generation ist normal", problematisch würde es jedoch, wenn die Menschen die fehlenden Bindungen durch Kameradschaft mit undemokratischen Werten kompensierten.

Gesellschaftliche Polarisierung und Fragmentierung würden den Menschen hingegen als Krisenlösungsinstrumente verkauft. "Flexiblisierungskampagnen bedrohen die Identität der Menschen", stellte Negt ganz klar fest. Solcherart "fragmentierte Lebensverhältnisse", die beispielsweise in Kurzzeitverträgen und der permanenten Angst vor Jobverlust ihren Niederschlag fänden. "Menschen Angst zu machen, gefährdet Demokratie viel mehr, als irgend etwas anderes", befand Negt mit Verweis auf das permanenten Gerede vom "Abbau des Sozialstaats" usw. Aber, so der deutsche Sozialphilosoph, zum Abschluss: "Die Würde des Einzelnen und die Würde des Gemeinwesens gehören untrennbar zusammen und die Würde hat keinen Preis."

Für Bürgermeister Michael Häupl steht Europa vor allem im Zeichen der sozialen Friedenssicherung: "Unser Europa ist das größte Friedensprojekt auf der Welt, das es jemals gegeben hat", stellt der Wiener Bürgermeister Michael Häupl gleich zu Beginn der Podiumsdiskussion klar. Es dürfe jedoch nicht losgelöst von politischen Herausforderungen - wie etwa die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland und Portugal - betrachtet werden. Viele junge Menschen litten unter Hoffnungslosigkeit, was nicht zuletzt ein Ergebnis neoliberaler Politiken in Europa sei. Es sei Aufgabe der Sozialdemokratie durch substantielle Politik dieser Angst vor einem möglichen Abstieg entgegen zu wirken. "Die Politik muss ihre Handlungsfähigkeit zurückgewinnen, damit das Blochsche Prinzip Hoffnung wieder gilt", so Häupl. Soziale Verhältnisse müssen gerechter gestaltet werden, "Solidarität muss wieder umgesetzt werden. Man versteht schön langsam, dass Europa Menschen sind -gestalten wir es gut und geben wir den Menschen damit Gelegenheit es zu lieben", appellierte Häupl am Ende der Diskussion.

Europa als Friedensgesellschaft laufe durch die Selbstverständlichkeit des Erreichten mehr und mehr Gefahr als Projekt gefährdet zu sein. "Es ist wichtig nicht an den Bedürfnissen der Menschen in der Europäischen Union vorbei zu handeln", so der Delegationsleiter der SPÖ im EU-Parlament Jörg Leichtfried. Die Europäische Kommission etwa verabschiede in Zeiten wirtschaftlicher Krise ein Liberalisierungspaket nach dem anderen. "Wie gelingt es uns also den Kurs der Europäischen Kommission zu ändern", fragte Leichtfried. Die Handlungshoheit der Politik müsse zurückgewonnen werden und sozialdemokratisch geprägt werden. Das sei eine große Chance für die Sozialdemokratie, so Leichtfried.

"Ziel der Sozialdemokratie auf Europa-Ebene muss das Aufzeigen von Alternativen wie eine Steuergerechtigkeitsunion sein", setzte die sozialdemokratische Europaparlamentarierin Evelyn Regner fort. Europa stünde vor schwierigen Aufgaben, so Regner weiter - mit Verweis auf die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Die vergangenen Jahre hätten allerdings auch gezeigt, dass es in Europa vereint "möglich ist Unmögliches auf den Weg zu bringen". Grundsätzlich bedürfe es allerdings Regeln, ganz besonders für den Finanzmarkt. "Europäische und nationale Parlamente müssen stärker einbezogen werden, um strukturell reformieren zu können", schloss Regner.

Europaparlamentarier Josef Weidenholzer forderte, dass der Europäische Rat "parlamentarisiert" werden und in eine 2. Kammer -neben dem Europaparlament - umgewandelt werden solle. Damit werde eine höhere Transparenz gewährleistet. "Der Lissabon-Vertrag bietet neue Möglichkeiten u.a. für interparlamentarische Ausschusssitzungen", so Weidenholzer abschließend.

