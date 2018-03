FPÖ: Vilimsky: Fraktionswechsel einer weiteren Mandatarin offenbart widerliche Fratze der Politik

Gesinnungslose Abgeordnete machen Hohes Haus zum politischen Laufhaus

Wien (OTS) - "Der politische Winterschlussverkauf eines austro-kanadischen Milliardärs im österreichischen Nationalrat offenbart eine besonders widerliche Fratze der Politik, welche dem Parlamentarismus massiven Schaden zufügt und das Hohe Haus in Richtung eines politischen Laufhauses entwickelt", kommentiert heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky das anhaltende "Fraktions-Hopping" im Nationalrat. Es bleibe zu hoffen, dass sowohl Personen als auch Gruppierungen, welche ihre politische Gesinnung beim Betreten des Parlamentes an der Garderobe abgeben und damit ihre Käuflichkeit öffentlich darstellen, bald der Vergangenheit angehören. Der Wähler sei aufgerufen, hier eine besondere Sensibilität bei den kommenden Urnengängen zu zeigen, so Vilimsky.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at