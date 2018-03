ORF-III-Schwerpunktabend zu "75 Jahre Anschluss" und Richard Wagners "Der fliegende Holländer"

Am 16. und 17. März im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information blickt am Samstag, dem 16. März 2013, aufs "Dach der Welt" und zeigt um 20.15 Uhr zwei österreichische Journalisten, die in russischen Archiven auf atemberaubende Bilder des Pamirgebirges gestoßen sind. In Kombination mit Szenen der Besteigung eines Sechstausenders in dem beeindruckenden Hochland Zentralasiens durch österreichische Alpinisten entstand die "Land der Berge"-Dokumentation "Pamir - der schönste Zorn Allahs".

Mit der siebenten Folge von Hugo Portischs und Sepp Riffs zwölfteiliger Neuauflage der Dokureihe "Österreich I" startet ORF III Kultur und Information seinen zweiten großen Schwerpunktabend anlässlich des "Anschlusses" Österreichs am 12. März vor 75 Jahren. "Die Heimsuchung Österreichs" erinnert um 20.15 Uhr an den Einzug Adolf Hitlers in Wien, die ersten Herrschaftsmonate der Nationalsozialisten in Österreich, die Festnahme von Juden und Intellektuellen, die Arisierung aller Geschäfte sowie die gewaltige Propagandaschlacht.

Mit Robert Neumüllers neuem Film "Schatten der Vergangenheit - Die Wiener Philharmoniker" präsentiert ORF III Kultur und Information um 21.45 Uhr die Rechercheergebnisse einer unabhängigen Historikerkommission rund um Oliver Rathkolb, Bernadette Mayrhofer und Fritz Trümpi, die der Geschichte des weltberühmten Orchesters u. a. von 1938 bis 1945 auf den Grund ging. Da sich die Wiener Philharmoniker seit Jahren zur eigenen Rolle in der NS-Zeit zu positionieren versucht, blickte der Regisseur in die Kellerabteile der Staatsoper, ließ heutige Mitglieder des weltberühmten Orchesters sowie Nachfahren von fristlos entlassenen und vertriebenen jüdischen Philharmonikern zu Wort kommen, zeigt nie veröffentlichtes Archivmaterial und spricht mit dem einzigen noch lebenden Zeitzeugen und ehemaligen Orchesterchef Walter Barylli. Die Dokumentation löst ferner ein Rätsel, das jahrzehntelang die Musikwelt beschäftigte: Wer hat in den 1960er Jahren den Philharmoniker-Ehrenring an den Nationalsozialisten Baldur von Schirach überbracht?

"Lachen im Keller - Fritz Grünbaum" heißt es um 22.15 Uhr, wenn ORF III Kultur und Information an den Doyen des Wiener Kabaretts erinnert, bevor der Faschismus seinem Wirken ein Ende setzte. Ausschnitte aus dessen Filmen und einem Grünbaum-Abend mit Christoph Wagner-Trenkwitz zeigen den unbändigen Humor des Kabarettisten, der ihn selbst in seiner härtesten Zeit nicht im Stich ließ.

Im Rahmen des ORF-III-Jahresschwerpunktes "Alles Wagner!" anlässlich Richard Wagners 200. Geburtstag erinnert ORF III Kultur und Information monatlich mit einer seiner grandiosen Opern an den ebenso genialen wie umstrittenen Komponisten. Mit seinem vierten Bühnenwerk - "Der fliegende Holländer" - präsentiert "Erlebnis Bühne"-Moderatorin Barbara Rett am Sonntag, dem 17. März, um 20.15 Uhr eine seiner orchestral farbenreichsten Opern: eine düstere Geschichte, die ihm während einer stürmischen Seereise nach Riga in den Sinn kam. ORF III Kultur und Information zeigt die Oper unter dem Dirigat von Woldemar Nelsson (Bayreuther Festspiele 1985) mit Simon Estes, Lisbeth Balslev, Robert Schunk und Matti Salminen in den Hauptpartien.

Im Vorabend erinnert ORF III Kultur und Information mit dem außergewöhnlichen "Erlebnis Bühne"-Künstlerporträt "Wieland Wagner" um 19.20 Uhr an den Enkel Richard Wagners, der die Festspielbühne von jeglichem Kitsch und romantischem Pathos befreite und "Siegfried" ohne Drachen und "Parsifal" ohne Karfreitags-Pomp inszenierte.

Um 22.35 Uhr präsentiert "Erlebnis Bühne" Giuseppe Verdis "Messa da Requiem" unter Herbert von Karajan in Starbesetzung mit Fiorenza Cossotto, Leontyne Price, Luciano Pavarotti und Nicolai Ghiaurov.

