Festplattenabgabe: Renommierter Experte für Internetrecht bestätigt Kritik an Plänen zur Einführung

Till Kreutzer bei der 4. Veranstaltung der Reihe "ur21 - Urheberrecht für das 21. Jahrhundert" zu Gast in Wien

Wien (OTS/PWK158) - Bei der 4. Veranstaltung der Reihe "ur21 -Urheberrecht für das 21. Jahrhundert" , gestern, Donnerstag, Abend im Raum 21 im Museumsquartier Wien bekräftigte Till Kreutzer, Experte für Medien- und Urheberrecht, die Kritik der Wirtschaftskammer, der AK und des Vereins für Internet-Benutzer (VIBE) am Gesetzesvorschlag des Justizministeriums zur Speichermedienabgabe in Österreich. Diese wäre kurzsichtiger gesetzgeberischer Schnellschuss.

Österreich ist ein Kulturland. Und das lassen wird uns durchaus auch einiges kosten: "Die heimische Wirtschaft zahlt den Künstlerinnen und Künstlern 182 Millionen Euro pro Jahr - das ist mehr als fair", betont René Tritscher, Geschäftsführer der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich.

Wie der Internetrechts-Experte Till Kreutzer warnt auch Tritscher als Vertreter des Handels vor der wenig reflektierten Einführung einer standortschädlichen und nicht zu Unrecht heftig kritisierten Festplattenabgabe in Österreich. Auch Joachim Losehand vom Verein für Internet-Benutzer Österreichs betont, steht nicht eine Pauschalvergütung für digitale Privatkopien an sich zu Disposition. Vielmehr darf die historische Chance nicht vertan werden, das bisherige intransparente Modell von Tariffestsetzung und Verteilungsschlüssel an die Bezugsberechtigten auf den Prüfstand zu stellen und hier für Transparenz und Gerechtigkeit zu sorgen. Zudem soll offen darüber diskutiert werden, wie die Paulschalvergütung für freie Werknutzungen an die sich verändernden Nutzungsgewohnheiten sukzessive angepasst werden. "Eine Vergütung für die Privatkopie muss es geben - aber sie muss angemessen zum Nutzungsverhalten der KonsumentInnen sein", bestätigt auch die Vertreterin der AK, Silvia Angelo.

Das klare Votum der knapp 30.000 Österreicherinnen und Österreicher, die die parlamentarische Initiative "Nein zur Festplattenabgabe, ja zu einem modernen Urheberrecht mit ihrer Unterschrift unterstützt haben, stellt einen eindeutigen Auftrag an die heimische Politik dar: "Die deutliche Ablehnung zeigt: So kann es nicht gehen. Vielmehr muss das erklärte Ziel aller die Schaffung eines modernen, zeitgemäßen Urheberrechts sein". Das setzt aus Sicht des Handels unbedingt voraus, dass das derzeitige Modell der "Privatkopievergütung" auf seine Bedeutung überprüft wird. Erst danach könne über die Höhe der Vergütung für legale Privatkopien diskutiert werden, so Tritscher.

Ab sofort kann übrigens die Ablehnung der Festplattenabgabe auf der Parlamentswebseite http://www.parlament.gv.at auch online erfolgen ( Direktlink: http://tinyurl.com/d68zqlb ).

Derzeit erhalten die Verwertungsgesellschaften in Österreich Einnahmen aus der so genannten "Leerkassettenvergütung" in Höhe von knapp 8 Millionen Euro jährlich. Die geplante Handy- und Computersteuer würde auf Basis des vorliegenden gesetzlichen Vorschlags und der veröffentlichten Tarife die österreichischen Konsumenten 110 Millionen Euro pro Jahr - also das 13-fache - kosten. "Diese Höhe stellt in keiner Weise eine angemessene Vergütung dar, es muss eine Methode gefunden werden, um die KünstlerInnen für die Privatkopie zu kompensieren, ohne die KonsumentInnen überproportional zu belasten", so Silvia Angelo.

Durch eine Festplattenabgabe würde sich etwa ein Smartphone mit 64 GB Speicher in Österreich auf Basis des autonomen Tarifs der Verwertungsgesellschaft mit einem Schlag um ganze 30 Euro verteuern. Insgesamt ergibt sich daraus für die Käufer der gefragten und überaus beliebten Smartphones und Handys in Österreich eine Mehrbelastung von über 35 Millionen Euro - und das ohne konkreten Mehrwert für die Zahlenden.

Gerade angesichts der Absichten des Justizministeriums, das Recht auf Privatkopie gesetzlich weiter einzuschränken und der Tatsache, dass die Möglichkeit der Privatkopie durch technische Schutzmaßnahmen (DRM) bei Filmen und Games kaum mehr vorhanden ist, fordert auch Joachim Losehand (VIBE) einen gerechten Ausgleich der Interessen und erteilt einseitigen Regelungen zulasten von Nutzern und Konsumenten eine klare Absage.

Neben der hausgemachten Mehrbelastung der Verbraucher würde die geplante Handy- und Computersteuer zudem den Wettbewerbsnachteil der österreichischen Wirtschaft - insbesondere des Handels - noch verschärfen. Als einzige Nutznießer bleiben ausländische Online-Plattformen über "Das kann es doch nicht sein", gibt Tritscher zu bedenken. (JR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Stabsabteilung Presse

Jürgen Rupprecht

05 90 900-4281

E-Mail: juergen.rupprecht @ wko.at

WWW: http://wko.at/Presse