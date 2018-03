MVÖ: Für neue Grundsteuer Reform des Mietrechts notwendig

Keine Überwälzung der Vermögenssteuer auf Mieterinnen und Mieter

Wien (OTS) - Die Mietervereinigung unterstützt die Bestrebungen Vbgmin Maga. Renate Brauner, vermehrt Vermögen zu besteuern. Diese hatte bei der heutigen Klubtagung der Wiener SPÖ in Rust festgehalten, dass die Grundsteuer neu geregelt werden muss. Damit deren Zweck auch erreicht wird, nämlich vermögende Hauseigentümer mehr zur Kassa zu bitten, muss allerdings mietrechtlich sichergestellt werden, dass eine höhere Grundsteuer als Vermögensteuer den Hauseigentümer tatsächlich selbst belastet. Derzeit wird die Grundsteuer in den Betriebskosten abgerechnet. Daher zahlen die Mieterinnen und Mieter in Wirklichkeit die Steuer für den Hauseigentümer.

"Der Wert von Grund und Boden ist exorbitant gestiegen, dass sollte die Höhe der Grundsteuer beeinflussen. Eine Neufestsetzung ist daher absolut sinnvoll und fair. Die Vorschläge von Vbgmin Brauner sind daher sehr zu begrüßen.", stellt Georg Niedermühlbichler, Präsident der Mietervereinigung, fest. "Allerdings", betont er,"Voraussetzung für die Erhöhung ist, dass die Grundsteuer, wie auch von Brauner gefordert, künftig nicht mehr über die Betriebskosten an die Mieter weiterverrechnet werden darf."

Sinnvoll ist auch die Ausnahme für den sozialen Wohnbau, den eine Erhöhung nicht treffen soll. Mehr soziale Verantwortung und faire Besteuerung der Vermögenden sind für die Aufrechterhaltung unseres Sozialstaates notwendig.

