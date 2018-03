ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Handball-EC, vom Tennis BNP Paribas Open, von der Eiskunstlauf-WM und vom Biathlon-Weltcup

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 16. März 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Handball-Europacup-Viertelfinal-Spiel Hypo NÖ - Dinamo Wolgograd um 15.00 Uhr, von den beiden Semifinalspielen beim Tennis-BNP Paribas Open in Indian Wells um 20.00 und 22.50 Uhr, von der Kür im Eistanzen (21.30 Uhr) und von der Kür der Damen (1.15 Uhr) bei der Eiskunstlauf-WM 2013 in Kanada, die Höhepunkte vom Snowboard-Weltcup SBX im Montafon um 14.15 Uhr und der Formel-1-Saison 2011 um 3.55 Uhr sowie "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 0.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Herren-Massenstart beim Biathlon-Weltcup in Chanty-Mansijsk um 13.25 Uhr, vom Schaulaufen bei der Eiskunstlauf-WM 2013 in Kanada um 19.00 Uhr und vom Finale des Tennis-BNP Paribas Open in Indian Wells um 22.00 Uhr, die Höhepunkte vom EM-Finale Frankreich - Italien aus dem Jahr 2000 um 11.15 Uhr, vom UEFA-Cup-Match Austria Wien - Inter Mailand aus dem Jahr 1983 um 17.15 Uhr und vom freundschaftlichen Länderspiel Österreich - Iran aus dem Jahr 2000 um 0.30 Uhr sowie "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 21.30 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 17. März.

In der russischen Stadt Wolgograd bestritten die Hypo-Handballerinnen das erste Viertelfinalspiel im Pokal der Cupsieger. Die Nemeth-Truppe bezwang den aktuellen russischen Meister Dinamo mit 31:22. Dieser klare Hypo-NÖ-Sieg bedeutet eine tolle Ausgangslage für das Rückspiel am Samstag. Besonders stark präsentierten sich die zwei Flügelflitzerinnen Ale Nascimento und Fernanda da Silva, die zusammen insgesamt zwanzig Mal trafen. Stark auch Torfrau Barbara Arenhart und Gorica Acimovic, die sechs Tore zum Sieg beitrug.

Kommentatorin ist Ulrike Schwarz-Hinterberger. In der Pause zeigt ORF SPORT + einen Beitrag über die österreichischen Hallenmeisterschaften im Schwimmen.

Das BNP Paribas Open in Indian Wells ist das erste von neun ATP-1000-Turnieren im Jahr 2013. Im vergangenen Jahr setzte sich im Finale der Schweizer Roger Federer mit 7:6 und 6:3 gegen den US-Amerikaner John Isner durch. Für Federer war es der vierte Titel beim BNP Paribas Open nach 2004, 2005 und 2006. Das Turnier in Indian Wells ist mit 5.030.408 Dollar dotiert. Kommentator ist Andreas Du-Rieux, Kokommentator ist Alexander Antonitsch.

Vom 10. bis 17. März findet die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in der kanadischen Stadt London in der Provinz Ontario statt. Die besten 200 Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer aus mehr als 50 Nationen kämpfen um Medaillen und auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi. Aus Österreich sind in den Einzelbewerben Kerstin Frank und Viktor Pfeifer am Start. Kommentatorin ist Gabriela Jahn, an ihrer Seite als Kokommentatorin fungiert Eva Martinek.

Martin Fourcade kommt als Führender in der Massenstart-Wertung zum Biathlon-Weltcupfinale nach Chanty-Mansijsk. Der Franzose hat 188 Punkte auf seinem Konto, gefolgt vom Deutschen Andreas Birnbacher mit 149 Punkten und vom Slowenen Jakov Fak mit 139 Punkten. Die Österreicher Dominik Landertinger und Simon Eder nehmen mit 101 bzw. 100 Punkten die Plätze 14 und 15 ein. Beim bisher letzten Massenstart in Oslo feierte der Tscheche Ondrej Moravec seinen ersten Weltcupssieg. Martin Fourcade wurde Zweiter, der Deutsche Erik Lesser kam als Dritter ins Ziel. Kommentator ist Dietmar Wolff.

