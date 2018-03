Lunacek: "EU-Finanzhilfen nur gegen Schließung der Steueroase Zypern"

Grüne: Unterstützung Zyperns auch als Motor für Friedensprozess mit Türkei nützen

Wien (OTS) - "Die Europäischen Institutionen sollten die finanziellen Hilfen für Zypern nicht ohne deutliche Gegenleistungen seitens Nikosias vergeben. Dazu gehört erstens, dass Zypern endlich die EU-Regeln für Transparenz im Bankensektor und gegen Geldwäsche umsetzen muss, sonst darf es mit keinen Hilfszahlungen rechnen. Nikosia ist nicht nur die erste Adresse für Oligarchen-Geld aus Russland und anderswo, sondern bietet auch einen Hafen für viel unversteuertes Geld aus der EU. Deswegen ist es genauso wichtig zu fordern, dass die Steueroase Zypern endlich geschlossen wird und die zypriotische Regierung ein gerechtes und effektives Steuersystem einführt. An diese Forderung sollten Hilfszahlungen geknüpft werden, sonst würde Zypern noch belohnt für seinen europäischen Sonderweg auf Kosten der Nachbarn", erklärt Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin und außenpolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament, im Vorfeld des heute nachmittag im Anschluss an den EU-Gipfel stattfindenden Treffens der FinanzministerInnen der 17 Euro-Länder bei dem die Hilfskredite für Zypern grundsätzlich vereinbart werden sollten.

Vor allem in der Frage der Besteuerung von Holdinggesellschaften gibt es massiven Nachbesserungsbedarf. Vorschläge aus der Grünen Fraktion des Europaparlaments dazu liegen bereits seit vergangenem Jahr auf dem Tisch.

Lunacek: "Die Möglichkeiten unversteuerte Gewinne aus der EU in andere Steueroasen zu schleusen, müssen abgeschafft werden. Solange Zypern die Steuerbasis der europäischen Partner unterwandert, dürfen keine Gelder fließen. Wir Grüne haben uns dazu bereits im Sommer vergangenen Jahres an den zypriotischen Finanzminister gewandt und konkrete Vorschläge für ein EU-konformes Steuersystem gemacht. Die Antwort war unbefriedigend. Mit dieser Blockadehaltung muss jetzt Schluss sein. Solidarität muss auf Zusammenarbeit beruhen."

Zum Thema Friedenspolitik mit der Türkei und der Überwindung der Spaltung der Insel betont Lunacek: "Eine gleichfalls entscheidende Bedingung an Nikosia muss sein, dass diese europäische Unterstützung auch als Motor für den Friedensprozess mit Türkei genützt werden muss, um den nach wie vor offenen Konflikt des gespaltenen Landes im Mittelmeer zu lösen. In der neu gewählten zypriotischen Regierung gibt es eine Reihe konstruktiver Kräfte, die Bereitschaft gezeigt haben, den Konflikt mit der Türkei endgültig zu lösen. Diese politische Chance sollte umso mehr genützt werden, als damit die Rüstungsausgaben in der Region insgesamt gesenkt werden können und das Friedensprojekt Europa einen bedeutenden Schritt nach vorne machen würde."

