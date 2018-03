SPÖ-Klubtagung - Sima: Stadt Wien setzt auch künftig auf starke kommunale Daseinsvorsorge!

Wien kämpft weiter gegen die EU-Konzessionsrichtlinie: Gefahr der Zerschlagung der nachbarschaftlichen Strukturen der interkommunalen Zusammenarbeit

Rust (OTS/SPW-K) - Als eindeutiges Votum für den strengen Schutz der kommunalen Daseinsvorsorge begrüßt Umweltstadträtin Ulli Sima die fast 87% Zustimmung bei der Volksbefragung. Der Großteil der Wienerinnen und Wiener schätzt die Wasserver- und Entsorgung und die Müllabfuhr in Händen der Stadt. "Das ist für uns ein klarer Arbeitsauftrag - und wir werden natürlich wie bisher engagiert weiterarbeiten, um das hohe Niveau aufrecht zu halten" so Sima anlässlich der heurigen SPÖ-Klubtagung in Rust. Konkreter Handlungsbedarf besteht laut Sima aktuell auf EU-Ebene, wo die sogenannte Konzessionsrichtlinie auch für Wien eine Bedrohung darstellt.

EU-Konzessionsrichtlinie: Wien kämpft weiter auf allen Ebenen

Die Debatte um die EU-Konzessionsrichtlinie und die Begehrlichkeiten so mancher großer Konzerne auf die Wasserversorgung oder anderer sensibler Bereiche des täglichen Gebrauchs sind für Sima alarmierend: "Hier geht es nicht um Panikmache. Die Richtlinie betrifft alle Gemeinden sehr stark - denn die bisherige Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden ist gefährdet", erläutert Sima die Bedrohung der sogenannten interkommunalen Zusammenarbeit. Denn bisher können Gemeinden unbürokratisch füreinander Aufgaben der Ver-und Entsorgung übernehmen. So entsorgt Wien die Abwässer von Anrainergemeinden und versorgt auch Gemeinden entlang der Hochquellenleitungen mit kristallklarem Wasser. "Diese Zusammenarbeit macht Sinn, ist unbürokratisch und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger", stellt Sima klar. Künftig müssen diese Aufgaben europaweit ausgeschrieben werden, Private drängen auf den Markt, der bürokratische Aufwand wäre enorm: "Die Zerschlagung der perfekt funktionierenden Strukturen der nachbarschaftlichen Kooperation der Gemeinden ist eine reale Gefahr", warnt Sima und fordert daher einmal mehr, die Daseinsvorsorge aus der Richtlinie auszunehmen. Wien hat starke Partner im Kampf gegen die Richtlinie, auf EU-Ebene haben schon über 1,2 Mio. Menschen das EU-Bürgerbegehren gegen Privatisierung unterschrieben.

Wiener Wasser - Top-Qualität für alle Wienerinnen und Wiener

Dass Wiens Wasser quellfrisch von den Bergen in die Haushalte kommt, ist für die Wienerinnen und Wiener eine Selbstverständlichkeit. Für die zuständige MA 31 - Wiener Wasser bedeutet das Tag auf Tag harte Arbeit mit hohen Investitionen. So fließen alleine 50 Mio. Euro jährlich in die Rohrnetzsanierung, das Rohrnetz ist über 3.000 km lang und umfasst über 100.000 Anschlussleitungen. Das Wasser fließt in zwei unterirdischen Leitungen, der I. und der II. Hochquellenleitung im natürlichen Gefälle nach Wien. Es wird also keine einzige Pumpe und damit keine zusätzliche Energie benötigt, um das Trinkwasser aus den Alpen in die Stadt zu leiten. Das in den Hochquellenleitungen fließende Wasser erzeugt sogar so viel Energie, dass 20.000 Haushalte mit Strom versorgt werden können. Neben dem Rohrnetz werden etwa auch 330 Kilometer Hochquellenleitungen, 130 Aquädukte und 31 Wasserbehälter -viele denkmalgeschützt - laufend in Bestzustand gehalten. Dazu kommt die nachhaltige Bewirtschaftung der rund 33.500 ha im Eigentum der Stadt Wien, in die sie jährlich 15 Mio. Euro investiert. Durch Modernisierung im Rohrnetz und wassersparende Geräte konnte der Wasserverbrauch seit 1971 um 25 % massiv gesenkt werden.

Abfallentsorgung - in Händen der Stadt Wien garantiert Entsorgungssicherheit

In Wien liegt die gesamte Entsorgungskette - von der getrennten Sammlung des Mülls bis hin zur thermische Entsorgung - in kommunaler Hand. Die Wiener Bevölkerung ist mit den Leistungen der MA 48 mehr als zufrieden, wie zahlreiche Umfragen belegen. Dies liegt einerseits an der hohen Qualität der Leistungserbringung, dem hohen Umweltschutzniveau, der umfassenden Information und den kostengünstigen Müllgebühren - sowohl im österreichischen als auch im europäischen Vergleich. Die Stadt Wien bietet umfassendes Service zur umweltgerechten Sammlung der Altstoffe mit 420.000 Restmüll- und Altstoffbehältern, rund 17.000 öffentlichen Papierkörben, 112 Problemstoffsammelstellen und 19 Mistplätzen. Zentral ist die Abfallvermeidung, die Trennung und Wiederverwertung der Altstoffe und schließlich die umweltgerechte thermische Verwertung des Restmülls. Selbst aus Küchenabfällen produziert Wien in einer Biogasanlage Energie. Der Inhalt der Biotonnen wird in Wien zu Kompost weiter verarbeitet, daraus entsteht Erde mit dem klingenden Namen "Guter Grund". Durch das Wiener Abfallwirtschaftssystem werden übrigens jährlich mehr CO2- Emissionen eingespart als ausgestoßen, sodass in diesem Bereich pro Jahr 130.000 C02-Tonnen Emissionen an "Gutschriften" anfallen.

Das letzte Mosaik in der kommunalen Entsorgungskette wird heuer eröffnet: das ALZ, Altstofflogistikzentrum in Simmering: Es ist eine Hightech-Anlage, in der künftig direkt neben der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau der Wiener Müll aufbereitet wird. Der vorbehandelte, gepresste Müll wird luftdicht in Ballen verpackt und geruchsneutral bis zur nachfolgenden thermischen Verwertung zwischengelagert. Das Ballenlager fasst bis zu 44.000 Ballen. Mit dem Abfalllogistikzentrum wird auch bei möglichen Ausfällen oder Revisionen der Wiener Müllverbrennungsanlagen Entsorgungssicherheit gewährleistet. Rund 480 Tonnen Müll werden am Tag aufbereitet und mittels geschlossenem Förderband direkt zur Verbrennung ins Fernwärme Werk Simmeringer Haide transportiert. Die Aufbereitungsschritte werden in geschlossenen Hallen mit Luftabsaugung und modernsten Filteranlagen durchgeführt, somit gibt es in Simmering keine zusätzlichen Lärm- und Staubemissionen.

Videos der Klubklausur unter: http://www.youtube.com/spoew

Fotos der Klubklausur unter: http://www.flickr.com/photos/spoewien

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Anita Schartmüller

Tel.: (01) 4000-81 922

anita.schartmueller @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at