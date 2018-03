ORF-Premiere für Weltkriegsdrama "Unsere Mütter, unsere Väter" am 17., 18. und 20. März in ORF 2

ORF/ZDF-Dreiteiler mit Volker Bruch, Tom Schilling, Katharina Schüttler, Ludwig Trepte und Miriam Stein

Wien (OTS) - Fünf junge Frauen und Männer - und eine Freundschaft, die ein ganzes Leben lang bestehen soll. Doch der Krieg ändert alles. Dramatisch und fesselnd wirft der ORF/ZDF-Dreiteiler einen Blick auf "Unsere Mütter, unsere Väter" am 17., 18. und 20. März 2013 (jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2) und erzählt die Geschichte von fünf Freunden zwischen 1941 und 1945, die für die Erfahrungen einer ganzen Generation steht. Denn "Unsere Mütter, unsere Väter" ist nicht nur ein Film über den Nationalsozialismus, sondern eine fiktive Erzählung, in der fünf bewegende Einzelschicksale im Vordergrund stehen. Mit beeindruckenden Bildern gilt es, die Erinnerung an die Vergangenheit lebendig zu halten und Erfahrungen der Kriegsjahre nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. In jahrelanger Recherche und Auseinandersetzung mit einem namhaften historischen Fachberaterstab hat Stefan Kolditz ("Dresden") die Drehbücher zu diesem Dreiteiler geschrieben. Vor der Kamera standen Volker Bruch, Tom Schilling, Katharina Schüttler, Ludwig Trepte und Miriam Stein (auch immer dienstags in ORF eins in einem Dakapo von "Vier Frauen und ein Todesfall"). An der Seite der fünf Freunde sind in weiteren Rollen u. a. Mark Waschke, Alina Levshin, Antonio Wannek, Christiane Paul, Götz Schubert und Henriette Richter-Röhl zu sehen. Regie führte Philipp Kadelbach ("Hindenburg").

Produzent Nico Hofmann: "Meine persönlichste Produktion und ein langgehegter Wunsch"

"'Unsere Mütter, unsere Väter' ist eine sensible, kritische Hommage an die Generation meiner Eltern, die nachdrücklich durch das Kriegsgeschehen geprägt wurde", so Produzent Nico Hofmann, der auch für Historien-Events wie u. a. "Rommel", "Stauffenberg" oder "Dresden" verantwortlich zeichnet, über den Dreiteiler. Und weiter:

"Wir haben das Dritte Reich bereits aus vielen Blickwinkeln beleuchtet. Doch noch nie hat deutschsprachiges Fernsehen die Lebensläufe junger Menschen im Zweiten Weltkrieg derart differenziert und präzise in Fiktion umgesetzt, wie es Stefan Kolditz in seiner dreiteiligen Drehbuchfassung gelingt. Nach sechs Jahren ist unter der Regie von Philipp Kadelbach und einem hervorragenden jungen Cast ein Film entstanden, der in seiner Radikalität und Genauigkeit eine konsequente Fortsetzung dieser historischen Filme darstellt. Philipp Kadelbach und Kameramann David Slama ist es gelungen, das Drehbuch in eine kompromisslose und drastische Bildsprache umzusetzen und so einen schonungslosen, generationsübergreifenden Antikriegsfilm zu schaffen. Der Film zählt zu den aufwendigsten und stärksten Produktionen in der 14-jährigen Geschichte von teamWorx. Und obwohl es bereits in zahlreichen meiner Filme, ob als Regisseur oder Produzent, um die Auseinandersetzung mit deutschen Themen und der eigenen Familiengeschichte ging, ist 'Unsere Mütter, unsere Väter' meine persönlichste Produktion und ein langgehegter Wunsch, die Kriegserlebnisse meiner Eltern so präzise wie möglich zu erzählen und ein Generationenporträt zu schaffen. Über drei Teile hinweg, von 1941 bis 1945, spannt sich die fiktive Geschichte von fünf Freunden, die sich in den Wirren des Krieges verlieren. Eine der Figuren, dargestellt von Volker Bruch, zeichnet dabei exakt die Geschichte meines Vaters nach und setzt sich mit seiner moralischen Wandlung im Krieg auseinander."

Kurzinhalt

Wilhelm, sein jüngerer Bruder Friedhelm, Charlotte, Viktor und Greta nehmen im Sommer 1941 in Berlin Abschied voneinander mit dem Versprechen, sich nach dem Krieg wiederzusehen. Noch ahnen sie nicht, wie lange das dauern wird und wie sehr sie die unfassbaren Erlebnisse, Entbehrungen und Schrecken des Krieges verändern werden. Es sind die Erfahrungen von Freundschaft und Verrat, Glauben und Enttäuschung, Illusion und Erkenntnis, Schuld und Verantwortung, die ihr Leben für immer verändern sollen. Wilhelm und sein Bruder sind an die Ostfront beordert, Charlotte wird dort als Lazarettschwester Dienst tun. In Berlin macht Greta mit Hilfe eines hochrangigen Parteifunktionärs Karriere als Schlagersängerin. Ihr jüdischer Freund Viktor wird verraten und in ein Konzentrationslager im Osten deportiert.

Mehr zum Inhalt von Teil eins

"Eine andere Zeit" (Sonntag, 17. März, 20.15 Uhr, ORF 2)

Sommer 1941: Während die deutsche Wehrmacht ihren Angriff auf Russland vorbereitet, heißt es für fünf Berliner Freunde Abschied nehmen. Friedhelm (Tom Schilling) und sein älterer, kriegserfahrener Bruder Wilhelm (Volker Bruch) sollen einrücken, die 20-jährige Charlotte (Miriam Stein) tritt in einem Lazarett ihren Dienst als Krankenschwester an, während Greta (Katharina Schüttler) daheim -mental unterstützt von ihrem jüdischen Freund Viktor (Ludwig Trepte) - ihre Gesangskarriere vorantreibt. Um Viktors Sicherheit auf Dauer zu gewährleisten, geht Greta einen gefährlichen Handel ein.

"Unsere Mütter, unsere Väter" ist eine Koproduktion von ZDF, ORF und teamWorx in Zusammenarbeit mit Betafilm und ZDF Enterprises, gefördert mit Mitteln von Film- und Medienstiftung NRW, FilmFernsehFonds Bayern, Mitteldeutsche Medienförderung, Medienboard Berlin-Brandenburg, Nordmedia, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

"Unsere Mütter, unsere Väter" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Teile ist online abrufbar.

