SPÖ-Klubtagung - Frauenberger: Soziale Gerechtigkeit für das vielfältige Wien

Mehrsprachigkeit und Verteilungsgerechtigkeit als Zukunftsthemen für Wien

Rust (OTS/SPW-K) - Anlässlich der SPÖ Wien Klubtagung in Rust stellt Sandra Frauenberger, Stadträtin für Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal, die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit in den Mittelpunkt der Diskussion rund um eine wachsende Stadt. "Unsere Politik muss den sozialen Aufstieg für alle Wienerinnen und Wiener ermöglichen. Soziale Gerechtigkeit und Chancengleich ist daher unser oberstes Ziel, egal welchen Reisepass oder welches Geschlecht eine Person hat."

In diesem Zusammenhang verweist Frauenberger auf Mehrsprachigkeit als zentrales Thema. Sie sei, so die Stadträtin, einen ungeheurer Schatz für unsere Stadt. "Mehrsprachigkeit ist für das weltoffene Wien ein wichtiges Potenzial, das gefördert werden muss. Es geht um kein Entweder-oder, sondern um ein Sowohl-als-auch", betont die Stadträtin und ergänzt: "Niemand bezweifelt mehr, dass eine gemeinsame Sprache zentral für das Zusammenleben ist. Gleichzeitig dürfen wir aber zu keinem Zeitpunkt Deutsch gegen andere Sprachen ausspielen.". In Wien werden täglich 250 Sprachen gesprochen, um die daraus resultierenden Möglichkeiten optimal zu nutzen, legt die Integrations- und Diversitätsabteilung der Stadt 2013 einen Schwerpunkt auf die Förderung von Mehrsprachigkeit.

Ein weiteres zentrales Thema ist für Frauenberger Verteilungsgerechtigkeit: "Jede Frau muss in Wien sicher, selbstbestimmt und unabhängig leben können. Das haben wir dann erreicht, wenn Einkommen, Karrierechancen und unbezahlte Arbeit gleich verteilt sind." Der Equal Pay Day ist in Wien zwar um fünf Tage später als im bundesweiten Durchschnitt, aber der erste Einkommensbericht der Stadt Wien hat auch noch im Gemeindedienst eine Lohnschere von 10,4 Prozent aufgezeigt. Führungspositionen und unbezahlte Arbeit, sind immer noch ungleich verteilt. "In der Stadt bewegen wir viel dank frauenfördernder Maßnahmen. Der Frauenanteil der AbteilungsleiterInnen der Stadt Wien konnte dank der Quote von fünf auf 37 Prozent angehoben werden. Dank der Koppelung der Auftragsvergabe wurde bisher eine Vergabesumme von mehr als 22 Millionen Euro an Frauenförderung gebunden. Das Pilotprojekt ist so erfolgreich, dass es vom Bund übernommen wurde und auch in Wien der Wirkungsbereich ausgeweitet wurde", erläutert Frauenberger.

Videos der Klubklausur unter: http://www.youtube.com/spoew

Fotos der Klubklausur unter: http://www.flickr.com/photos/spoewien

