"Newton", "District 9", "Heimat, fremde Heimat", "Österreich-Bild" und "dok.film" im Zeichen von "Wir sind Österreich"

Wien (OTS) - Die ORF-Initiative "Wir sind Österreich" widmet sich vom 15. bis 22. März 2013 mit ihrer gesamten Medienvielfalt dem vielschichtigen und gesellschaftlich aktuellen Thema Integration. Unter dem Claim "Wir sind Österreich" stellt der ORF die Gemeinschaft, das Miteinander und die Vernetzung der in Österreich lebenden Menschen in den Mittelpunkt. Ziel der Themenwoche in TV, Radio und Internet ist es, dazu beizutragen, das Thema des Zusammenlebens verschiedener Kulturen als etwas Normales und Selbstverständliches zu erleben.

Folgende TV-Sendungen stehen am kommenden Wochenende im Zeichen von "Wir sind Österreich":

Samstag, 16. März, 18.20 Uhr, ORF eins

Newton: Migranten in der Forschung und Migrationsforschung

Matthias Euba präsentiert ein von Andrea Poschmaier gestaltetes "Newton", das über Migrantinnen und Migranten in der Forschung berichtet sowie die Erkenntnisse und die Bedeutung der Migrationsforschung analysiert.

Samstag, 16. März, 23.05 Uhr, ORF eins

District 9

Neill Blomkamps Verfilmung seines Kurzfilms "Alive in Joburg" geriet mit Peter Jackson ("Der Herr der Ringe") als Produzent zum eindrucksvoll überzeugenden Kinodebüt: In Südafrika sind über Johannesburg Außerirdische mit ihrem Flugobjekt gestrandet. Da die Menschheit nicht weiß, ob die insektenartigen Aliens in freundlicher oder feindlicher Absicht gekommen sind, werden sie in einem Flüchtlingscamp einquartiert. "District 9" darf kein Mensch betreten, aber auch keiner der abfällig "Shrimps" genannten Wesen verlassen. 28 Jahre später wird die Privatfirma MNU damit beauftragt, die Aliens umzusiedeln. Ein Vorhaben, das unweigerlich zu Unruhen führt. Mit Sharlto Copley (Wikus van de Merwe), Vanessa Haywood (Tania van de Merwe), Jason Cope (Christopher Johnson/Grey Bradnam), Louis Minnaar (Piet Smit).

Sonntag, 17. März, 13.30 Uhr, ORF 2

Teil 1 der dreiteiligen Serie "Wir sind Österreich"

In einer dreiteiligen Serie geben Repräsentantinnen und Repräsentanten verschiedener sozialer Schichten und mit unterschiedlichem kulturellen Background einer bunten Reise von Vorarlberg bis Wien Einblick in ihre kleine Welt und spiegeln so die interkulturelle österreichische Wirklichkeit wider. In den Porträtfenstern wird dabei ganz konkret der Finger auf die Hotspots der Integrationsdebatte gelegt - von Rassismus über Bildung, Ghettoisierung bis zum Arbeitsmarkt.

Sonntag, 17. März, 18.25 Uhr, ORF 2

Österreich-Bild: Wien - Stadt ohne Zuwanderung

Wien hat sich verändert. Oder auch nicht. Die Großstadt war schon immer ein Anziehungspunkt für Einwanderer. Heute hat jede/r zweite Wiener/in einen sogenannten Migrationshintergrund. Beim Nachwuchs ist die Zahl sogar höher: 70 Prozent der Wiener Kinder haben ihre Wurzeln im Ausland. Das führt in der Hauptstadt oft zu Konflikten. Streit, Neid und Vorurteile machen das Zusammenleben zwischen etablierten, alteingesessenen Österreichern und den Zuwanderern bzw. neuen Wienern mitunter kompliziert. Doch kein Bereich der Gesellschaft kommt ohne Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus: Wirtschaft, Spitäler, Pflege, Verkehr, Kultur, Nachbarschaft - "Ausländer" überall. Münire Inam wagt ein filmisches Gedankenexperiment. Was wäre, wenn alle Menschen mit Migrationshintergrund die Stadt verlassen? Welche Folgen könnte das haben? Wiener Leitkultur in seiner reinsten Form oder Langeweile und Depression? Wien ohne Ausländer/innen. Eine Fiktion.

Sonntag, 17. März, 23.00 Uhr, ORF 2

dok.film: Die verrückte Welt der Ute Bock

Die unermüdliche Flüchtlingshelferin Ute Bock trifft auf Kabarett-und Filmgrößen wie Roland Düringer, Josef Hader, Karl Markovics, Dolores Schmidinger, Julia Stemberger, Andreas Vitásek und Viktor Gernot. In dieser verrückten Welt tummeln sich verliebte Polizisten, gnadenlose Beamte, grantige Anrainer und Fremdenpolizisten, die von ihrem Gewissen geplagt werden. Engagierte Rechtsberater treffen auf echte Wiener "Kieberer", herzzerreißende Schicksale auf schwarzen Humor. Ute Bocks originelle Beiträge in Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern werden ebenso thematisiert wie brutale Abschiebungen, Beschimpfungen als "Negermama" auf der Straße und Treffen mit selbstgefälligen Politikern.

Nähere Informationen zu allen Programmpunkten der ORF-Initiative "Wir sind Österreich" sind in einer Pressemappe unter http://presse.ORF.at abrufbar.

