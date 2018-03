Richtigstellung: Magic Christians Presseaussendung OTS0020 vom 12.3.2013 - Betrifft: Tichys Eissalon Eröffnung.

Wien (OTS) - Wenn ich gewusst hätte, dass meine im ersten Ärger geschriebenen Worte so viel Wellen schlagen würden, muss ich an die Brust klopfen und ein wenig "mea culpa" sagen. In keiner Weise wollte ich das köstliche Eis von Herrn Tichy desavouieren. Vielleicht hat er auch nur ein ungeschicktes Interview gegeben und gemeint, die ganze Veranstaltung ist teuer und nicht spezifisch die Promis gemeint. Denn wir sind immer sehr gerne gekommen, ohne Gage und mit köstlichen Eis-Marillenknödeln versorgt worden.

Mein Anliegen war richtig zu stellen, dass ich meine Zaubereien zu den Eröffnungen immer ohne jede Gage und gerne gemacht habe, ehe u. U. eine Anfrage der Steuerbehörde kommt.

In diesem Sinne auf zu Tichys Eissalon, der Frühling kommt bestimmt.

Rückfragen & Kontakt:

Magic Christian

Promotion Magic & Design

Mobil: +43 (0) 664 536 71 00

Homepage: www.magicchristian.com

E-Mail: magicchristian @ chello.at, magicchristian @ zaubern.at