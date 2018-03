AK zur Februar-Inflation: Preisdämpfende Maßnahmen nötig!

Wien (OTS) - Trotz sinkender Inflation dreht sich die Preisspirale bei den Lebensmittel und Mieten weiter. "Unausweichliche Kosten, die vielen Menschen ein Loch ins Geldbörsel reißen", sagt AK Präsident Rudi Kaske. "Bei den Preisen läuft etwas schief. Wir fordern gerechte Preise, damit Leben und Wohnen leistbar sind."

Die Netto-Mieten sind im Jahresvergleich um 4,1 Prozent in die Höhe gegangen. Die Lebensmittelpreise sind um 3,3 Prozent gestiegen. Besonders verteuert haben sich zum Beispiel Eier (plus 5,2 Prozent), Fleisch (plus 7 Prozent) oder Pflanzenöl (plus 8 Prozent). "Auch unsere Preismonitorings zeigen immer wieder, dass Menschen für Lebensmittel tief ins Geldbörsel greifen müssen. Wir weisen auch seit Jahren auf einen Österreich-Aufschlag hin", sagt Kaske. "Dass es in Österreich Preisabsprachen gegeben hat, wurde durch das Urteil gegen den Molkerei-Riesen Berglandmilch bestätigt", sagt Kaske.

Die Kritik von Handelsvertretern an den AK Preisvergleichen weist die AK als unseriös zurück, vor allem die Behauptung, dass Aktionen nicht in die Preisvergleiche der AK einfließen würden, ist falsch. Bei den Erhebungen von Billigprodukten werden selbstverständlich Aktionen miteinbezogen - außer jene Aktionen, die nicht alle bekommen. "Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen", so Kaske.

Außerdem fordert die AK die Bundeswettbewerbsbehörde erneut auf, endlich alle Sachverhalte bei den aktuellen Kartellverfahren, vor allem zu Berglandmilch, offenzulegen. "Die Konsumenten haben ein Recht darauf zu erfahren, mit wem die Absprache bestanden hat und wer seitens des Einzelhandels am Kartell beteiligt war, welche Produkte betroffen waren und welcher Mechanismus bei den Absprachen üblich war."

Weiters verlangt die AK:

1 Wohnen muss billiger werden

+ Wohnbauförderung und Rückflüsse der Fördermittel wieder zweckwidmen: Die Bundesländer müssen wieder verpflichtet werden, jährlich 1,8 Milliarden Euro, die sie vom Bund überwiesen bekommen, zwingend für den Wohnbau auszugeben. Dieser Betrag ist jährlich um den Anstieg des Verbraucherpreisindexes zu erhöhen. Zusätzlich müssen auch die Rückflüsse aus den Wohnbauförderungsdarlehen wieder zweckgewidmet werden.

+ Reform des Mietrechts: Die AK fordert eine Reform des Mietrechts mit klaren Mietobergrenzen bei den privaten Mieten. Überdies müssen die Zu- und Abschläge zum Richtwert im Mietvertrag angegeben und begrenzt werden - generell auf höchstens 20 Prozent des Richtwertes. Und: Grundsteuer, Verwaltungs- und Versicherungskosten dürfen nicht mehr auf die MieterInnen überwälzt werden. Sie sollen aus dem Betriebskostenkatalog gestrichen werden, da es keine Betriebskosten im eigentlichen Sinn sind.

2 Beweislastumkehr muss kommen

Die AK wird nicht locker lassen, die Beweislastumkehr in hochkonzentrierten Branchen wie im Energie- und Lebensmittelbereich einzufordern, auch wenn der Nationalrat der Gesetzesvorlage eine Abfuhr erteilt hat. Damit müssen die Unternehmen beweisen, dass die Preise gerechtfertigt sind

